Сезон Тельца 2026: какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми

В воскресенье, 19 апреля 2026 года, одно главное небесное тело перешло в следующий знак: Солнце, которое отвечает за уверенность, самооценку и идентичность, вошло в фиксированный земной знак Тельца, символизируемый Быком.

Сезон Тельца, который продлится до 20 мая, будет побуждать нас найти возможности замедлиться, сосредоточиться, взаимодействовать с миром через все пять органов чувств и наслаждаться приятными, творческими впечатлениями, пишет OBOZ.UA.

Хотя каждый знак во время сезона Тельца в 2026 году столкнется с возможностями в определенной сфере своей жизни, четыре знака почувствуют настоящий фарт.

Телец

Когда солнце, подпитывающее жизненную силу, перейдет в ваш знак, вы почувствуете, что наконец можете каким-то образом оказаться в центре внимания. Хотя это может быть не то, за что вы регулярно боретесь в жизни, вас ободрит то, что ваш упорный труд — возможно, над заживлением затянувшихся эмоциональных ран или оставлением устаревших, проблемных моделей в прошлом — наконец-то дает плоды. 2 мая Меркурий, планета коммуникации и церебральной энергии, войдет в ваш знак, укрепляя вашу способность командовать, говорить свою правду, делиться своими гениальными идеями и чувствовать себя действительно услышанным. А с 10 по 14 мая вы можете ожидать всплеска уверенности, креативности и веселья благодаря гармонии солнца, Меркурия и Юпитера.

Рак

Сезон Тельца, как правило, является для вас чрезвычайно социальным временем года, поскольку Солнце движется через ваш одиннадцатый дом групп и дружбы, и в этом году вы получите еще больше пользы от этого транзита, поскольку счастливый Юпитер, который расширяет все, с чем он связан, находится в вашем знаке и гармонизирует с солнцем и посланником Меркурием. Тем не менее, вам будет хорошо планировать встречи и искать возможности для общения с друзьями, коллегами, соседями или членами организаций, частью которых вы являетесь. Особенно с 10 по 14 мая вы можете обнаружить, что чувствуете себя более связанными, умственно стимулированными и замеченными единомышленниками. Это также время, которое способствует формированию перспективных новых платонических связей и мозговому штурму успешных командных усилий.

Дева

С середины марта солнце находится в вашем восьмом доме близости, что является довольно тихой, подпитывающей зимнюю спячку частью вашей карты, но с переходом в Тельца вы можете с нетерпением ждать возможности чаще выходить в свет. Вы можете теснее сотрудничать с доверенным наставником, составлять увлекательные планы путешествий на дальние расстояния или изучать различные философии или мировоззрения от людей вне вашего типичного круга. Этот сезон также создан для того, чтобы расправить крылья, выйти из зоны комфорта, поглощать знания и вообще стремиться быть более авантюрным. Ваш управитель, посланник Меркурий, приземлится здесь 2 мая, а с 10 по 14 мая он соединится с солнцем, а также с Юпитером в вашем одиннадцатом доме дружбы, поэтому счастливые события могут прийти вам на пользу через ваши платонические связи и любые команды или группы, с которыми вы общаетесь.

Козерог

Ежегодно сезон Тельца напоминает вам, что вы заслуживаете игру, веселье и следование по зову сердца, ведь солнце проходит через ваш пятый дом романтики и самовыражения. Вы будете острее осознавать преимущества использования своего творчества, создания пространства для большей спонтанности и наслаждаться вашими легкими, игривыми отношениями. Когда Меркурий, посланник, также будет в этой зоне после 4 мая, вы будете чувствовать еще большую уверенность, открываясь своим желаниям и делясь своими художественными идеями. И вы можете с нетерпением ждать 10-14 мая, когда солнце, Меркурий и счастливый, экспансивный Юпитер в вашем седьмом доме партнерства смешаются, усиливая потенциал для волшебных моментов с любимыми и кем-то особенным.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

