Сезон открыт: на Херсонщине зафиксировали торнадо. Видео

На Херсонщине начался "сезон торнадо". Стихийное бедствие было зафиксировано очевидцами в среду, 16 июля.

Видео дня

Видео опубликовал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Впрочем, он не сообщил где именно был зафиксирован природный катаклизм и принесло ли оно какой-то ущерб в регионе.

"Сезон торнадо на Херсонщине!" – подписал видео чиновник.

Ранее эколог Александр Соколенко объяснял, что, например, торнадо в Украине чаще возникают на юге, где влияние моря и солнечной активности создает благоприятные условия. К примеру, в Одесской области их можно увидеть над морем в жаркие летние дни, особенно в июне-августе, когда имеем влияние холодного арктического воздуха.

Напомним, что в понедельник, 7 июля, западной частью Украины пронесся мощный ураган. В областях, где была непогода, зафиксированы поваленные деревья и поврежденные дома.

Вечером 12 июля Харьков и Днепр также накрыла мощная гроза с сильным ветром и дождем. В городе и области фиксируются серьезные последствия непогоды: есть пострадавшие, перебои с электричеством, затопление, повреждена инфраструктура.

Позже стало известно о том, что сильная гроза со шквальным ветром, которая накрыла Харьковскую область, вызвала перебои с электроснабжением в ряде населенных пунктов. Из-за этого часть железнодорожной инфраструктуры временно обесточена, что повлияло на график движения поездов дальнего следования.

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