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По Украине пронесся мощный ураган: непогода повалила деревья, повредила дома и обесточила населенные пункты. Фото и видео

Анна Павлова
Новости. Общество
5 минут
3,6 т.
По Украине пронесся мощный ураган: непогода повалила деревья, повредила дома и обесточила населенные пункты. Фото и видео

В понедельник, 7 июля, по западной части Украины пронесся мощный ураган. В областях, где была непогода, зафиксированы поваленные деревья и поврежденные дома.

Видео дня

Как сообщили, в частности, в ГСЧС, ликвидация последствий непогоды 7 июля продолжается на Буковине. Вследствие внезапного ухудшения погодных условий на территории Черновицкой области зафиксированы многочисленные случаи повреждения объектов критической и транспортной инфраструктуры, а также жилых домов в громадах.

По Украине пронесся мощный ураган: непогода повалила деревья, повредила дома и обесточила населенные пункты. Фото и видео
По Украине пронесся мощный ураган: непогода повалила деревья, повредила дома и обесточила населенные пункты. Фото и видео

Черновицкая область

В городе Черновцы спасатели ликвидировали последствия непогоды сразу по пяти адресам. Также чрезвычайники работали в Черновицком и Вижницком районах. Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются еще в 5 населенных пунктах области.

По Украине пронесся мощный ураган: непогода повалила деревья, повредила дома и обесточила населенные пункты. Фото и видео
По Украине пронесся мощный ураган: непогода повалила деревья, повредила дома и обесточила населенные пункты. Фото и видео
По Украине пронесся мощный ураган: непогода повалила деревья, повредила дома и обесточила населенные пункты. Фото и видео

Ситуация в Волынской области

По информации местных пабликов ураган пронесся и Волынью:

– На автодороге Луцк – Горохов сильный ветер повалил деревья на дорогу. Одно дерево упало на грузовик;

– В Луцке на проспекте Грушевского ветер разбил деревья;

– В селе Небежка под Луцком из-за молнии горит дом. Во время непогоды молния попала в крышу и вспыхнул пожар;

– В Луцком районе непогода повалила деревья и подтопила улицы;

– В некоторых районах области было зафиксировано отключение электричества.

Ровенская область

Глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил, что ураган также пронесся над областью.

По предварительной информации, ситуация следующая.

– В Дубенском районе более чем в 10 жилых домах повреждена кровля;

– Кроме этого, в Дубенском и Варашском районах есть поваленные деревья.

На месте работают представители ГСЧС.

По Украине пронесся мощный ураган: непогода повалила деревья, повредила дома и обесточила населенные пункты. Фото и видео

"Что касается обесточиваний, то "Ривнеоблэнерго" сейчас собирает информацию. Люди во время непогоды травм не получили. Со всеми службами нахожусь на постоянной связи", – подчеркнул чиновник.

Он также призвал жителей области во время урагана не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

"В частности, не ходить и не парковаться под линиями электропередач, большими деревьями и рекламными щитами. Не подходить и не трогать оборванные провода. В случае необходимости, обращаться к спасателям", – резюмировал ситуацию Коваль.

Сейчас 13 населенных пунктов Ровенской области обесточены полностью, еще 3 – частично. Такие последствия вечерней непогоды по состоянию на 22:00.

Без света 2553 абонента во всех районах области. Бригады энергетиков работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома жителей края. О случаях обрыва линий и отключения света сообщайте в колцентр "Ривнеоблэнерго".

Львовская область

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе бушует сильная буря с грозой и шквальным ветром. Он призвал всех оставаться в безопасных местах, не прятаться под деревьями или рекламными конструкциями.

"Возле университета Франко упало дерево. К счастью, никто не пострадал. Спасибо тем, кто быстро сообщил – службы уже работают на месте", – добавил Садовый.

По Украине пронесся мощный ураган: непогода повалила деревья, повредила дома и обесточила населенные пункты. Фото и видео

Ивано-Франковская область

Жители областного центра сообщают, что в городе ураган только начинается.

"Молния и буря начались в городе. Также организовался "деревопад". Будьте осторожны", – говорится в сообщении местных пабликов.

А вот и первые сообщения о последствиях сильного ветра – много поваленных деревьев в районе Бурштына. Там наблюдается пробка. В некоторых населенных пунктах области пропало электричество.

Напомним, что недавно в Соединенных Штатах Америки зафиксировали редкую стихию. Захватывающие кадры смерча, который словно танцует, сняли в штате Южная Дакота.

Ранее эколог Александр Соколенко объяснял, что, например, торнадо в Украине чаще возникают на юге, где влияние моря и солнечной активности создает благоприятные условия. К примеру, в Одесской области их можно увидеть над морем в жаркие летние дни, особенно в июне-августе, когда имеем влияние холодного арктического воздуха.

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