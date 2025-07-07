По Украине пронесся мощный ураган: непогода повалила деревья, повредила дома и обесточила населенные пункты. Фото и видео

В понедельник, 7 июля, по западной части Украины пронесся мощный ураган. В областях, где была непогода, зафиксированы поваленные деревья и поврежденные дома.

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Как сообщили, в частности, в ГСЧС, ликвидация последствий непогоды 7 июля продолжается на Буковине. Вследствие внезапного ухудшения погодных условий на территории Черновицкой области зафиксированы многочисленные случаи повреждения объектов критической и транспортной инфраструктуры, а также жилых домов в громадах.

Черновицкая область

В городе Черновцы спасатели ликвидировали последствия непогоды сразу по пяти адресам. Также чрезвычайники работали в Черновицком и Вижницком районах. Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются еще в 5 населенных пунктах области.

Ситуация в Волынской области

По информации местных пабликов ураган пронесся и Волынью:

– На автодороге Луцк – Горохов сильный ветер повалил деревья на дорогу. Одно дерево упало на грузовик;

– В Луцке на проспекте Грушевского ветер разбил деревья;

– В селе Небежка под Луцком из-за молнии горит дом. Во время непогоды молния попала в крышу и вспыхнул пожар;

– В Луцком районе непогода повалила деревья и подтопила улицы;

– В некоторых районах области было зафиксировано отключение электричества.

Ровенская область

Глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил, что ураган также пронесся над областью.

По предварительной информации, ситуация следующая.

– В Дубенском районе более чем в 10 жилых домах повреждена кровля;

– Кроме этого, в Дубенском и Варашском районах есть поваленные деревья.

На месте работают представители ГСЧС.

"Что касается обесточиваний, то "Ривнеоблэнерго" сейчас собирает информацию. Люди во время непогоды травм не получили. Со всеми службами нахожусь на постоянной связи", – подчеркнул чиновник.

Он также призвал жителей области во время урагана не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

"В частности, не ходить и не парковаться под линиями электропередач, большими деревьями и рекламными щитами. Не подходить и не трогать оборванные провода. В случае необходимости, обращаться к спасателям", – резюмировал ситуацию Коваль.

Сейчас 13 населенных пунктов Ровенской области обесточены полностью, еще 3 – частично. Такие последствия вечерней непогоды по состоянию на 22:00.

Без света 2553 абонента во всех районах области. Бригады энергетиков работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома жителей края. О случаях обрыва линий и отключения света сообщайте в колцентр "Ривнеоблэнерго".

Львовская область

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе бушует сильная буря с грозой и шквальным ветром. Он призвал всех оставаться в безопасных местах, не прятаться под деревьями или рекламными конструкциями.

"Возле университета Франко упало дерево. К счастью, никто не пострадал. Спасибо тем, кто быстро сообщил – службы уже работают на месте", – добавил Садовый.

Ивано-Франковская область

Жители областного центра сообщают, что в городе ураган только начинается.

"Молния и буря начались в городе. Также организовался "деревопад". Будьте осторожны", – говорится в сообщении местных пабликов.

А вот и первые сообщения о последствиях сильного ветра – много поваленных деревьев в районе Бурштына. Там наблюдается пробка. В некоторых населенных пунктах области пропало электричество.

Напомним, что недавно в Соединенных Штатах Америки зафиксировали редкую стихию. Захватывающие кадры смерча, который словно танцует, сняли в штате Южная Дакота.

Ранее эколог Александр Соколенко объяснял, что, например, торнадо в Украине чаще возникают на юге, где влияние моря и солнечной активности создает благоприятные условия. К примеру, в Одесской области их можно увидеть над морем в жаркие летние дни, особенно в июне-августе, когда имеем влияние холодного арктического воздуха.

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