Непогода на Харьковщине: 'Укрзализныця' предупредила о задержке ряда поездов

Сильная гроза со шквальным ветром, которая накрыла Харьковскую область 12 июля, вызвала перебои с электроснабжением в ряде населенных пунктов. Из-за этого часть железнодорожной инфраструктуры временно обесточена, что повлияло на график движения поездов дальнего следования.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци". Так, наибольшая задержка пока зафиксирована у поездов №65/66 Харьков – Умань и №165/166 Харьков – Черкассы – более 2 часов.

Также из Харькова с задержками отправляются такие поезда:

№59/60 Харьков – Одесса

№63/64 Харьков – Львов

№111/112 Изюм – Львов

№113/114 Харьков – Львов

"Укрзализныця" оперативно вывела резервные тепловозы, которые уже направляются в Мерефу, чтобы обеспечить дальнейшее движение поездов и минимизировать отставание от графика. В компании уверяют, что ни один рейс не отменен, пассажирские перевозки продолжаются.

Следить за актуальными изменениями в движении поездов дальнего следования можно на сайте, а информацию о пригородных рейсах на Харьковщине – в Telegram-канале @UZprymisky.

"Укрзализныця" просит пассажиров сохранять спокойствие и следить за обновлениями.

Напомним, вечером 12 июля Харьков и Днепр накрыла мощная гроза с сильным ветром и дождем. В городе и области фиксируются серьезные последствия непогоды: есть погибшие и пострадавшие, перебои с электричеством, затопления, повреждена инфраструктура.

Молния попала в электроподстанцию, из-за чего часть Харькова осталась без света. В отдельных районах также исчезло водоснабжение. Также попадание зафиксировали в электричку – она остановилась, пассажиры были эвакуированы.

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