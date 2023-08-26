Продовжуємо наш серіал "Особливості закупівель міністерства оборони"

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Детектив "Так, що по курткам?"

Серія перша.

Закупівля курток у вересні 2022 року.

У цій серії задіяна така кількість головних героїв, режисерів і розслідувачів, спеціально навчених людей, що не бачу жодного сенсу залучатись ще мені в цей процес, бо там вже не проштовхнутися.

Є розслідування журналістів.

Створили робочу групу в Антикорупційній раді при МО. Тому чекаємо результатів їх розслідування.

Серія друга "А що зараз?"

Свою задачу на сьогоднішній день бачу зовсім в іншому. А саме в тому, щоб таких закупівель більше не було.

Що зроблено?

Ще в липні запущені торги на Prozorro по зимовому одягу.

Кваліфікаційні вимоги були прописані таким чином, що на торги могли вийти тільки виробники. Вказані і виробничі площі, і наявність обладнання, і мінімальна кількість співробітників, і відповідність фінансових показників. Всі бажаючі можуть ознайомитись з кваліфікаційними вимогами на площадці Прозорро.

В середньому проторговані ціни на куртку зимову - 2 828 гривень. На штани - 2 069 грн.

Загалом зимовий комплект (куртка+штани) у 2022 році коштував 7350 грн, а у 2023 буде приблизно 4891 грн, тобто на 33,5% дешевше.

На сьогоднішній день всі заявки тилу по зимовому одягу проторговані.

Так, в мене є інформація, що заявки будуть ще, але під них поки немає фінансування. І це питання до Верховної Ради та Кабінету міністрів України.

Серія третя "А що після цього?"

Основні корупційні ризики на сьогодні я вбачаю зараз у двох серйозних задачах:

Повернути 375 наказ МО по прийомці, де зазначено що приймання відбувається не "на глаз", а згідно технічних умов, еталонного взірця та можливості рандомної перевірки шляхом проведення експертизи всієї партії товару, що здається на склад.

Це питання було піднято ще 2 місяці тому, і обіцяють, що лишилось пройти Міністерство юстиції, щоб його відновити. Тоді нові партії товару будуть прийматися у нормальний спосіб, як було до війни. Це питання було піднято мною і на Комітеті з питань національної безпеки та оборони. Обіцяли прискорити процес. Александр Соколовский та Олег Митрохин це можуть підтвердити.

Другий важливий момент, який я побачила. Це технічні умови. Якимось дивним чином технічні умови почали прописувати під конкретного виробника. Дива та й годі.

В цьому пункті багато писати не буду, щоб не нашкодити процесу.

Серія четверта. "І щоооооо????"

Всі маніпуляції на тему "Зимова форма не проторгована" - відкидаю.

Чи задовольняє це основного замовника - службу тилу? На сьогоднішній день, на 26.08.2023 року, нових заявок тилу не було.

Чи можливі такі заявки? Так. Але питання фінансування.

Чи буде проведено нормально прийом товару - так, у разі відновлення 375 Наказу МО.

Чи збільшиться кількість учасників після викорінення технічних умов, написаних під одного постачальника - звісно.

Так що, працюємо далі.

А розслідування лишу тим, хто хоче цим займатись і спеціально навченим для цього людям

Лайк, репост, комент прискорить зазначені процеси, ви ж памʼятаєте.