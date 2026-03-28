Сердце Азовстали: Украина меняет подход к травме — от ПТСР к росту

Украина формирует новую модель работы с последствиями войны, где фокус смещается с диагнозов на развитие и адаптацию. Проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" внедряет подход посттравматического роста, адаптируя международные практики к украинским реалиям и готовя систему, которую можно масштабировать на уровень государства.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказала секретарь наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Татьяна Кухоцкая.

"ПТСР — это действительно диагноз. Но не у всех есть ПТСР, и посттравматический рост (ПТР) — это о другом. Это об имеющейся травме и дальнейшем пути — с помощью психолога, собрата и семьи. Именно они помогут принять, осознать и начать строить свое новое будущее. Главное — не твоя травма, а то, как ты идешь дальше", — отметила она.

Она также добавила, что проект изучил международный опыт и увидел наибольший потенциал в практике посттравматического роста, однако для Украины ее нужно менять.

"Первые полгода мы слышали от партнеров: "Вот вам практика, переведите и работайте". Но мы отвечали, что это невозможно. Наша гражданская жизнь не является мирной; военные могут долго находиться в нечеловеческих условиях в плену, а семья по возвращению домой тоже травмирована", — отметила Татьяна Кухоцкая.

Именно поэтому "Сердце Азовстали" вместе с украинскими учеными адаптирует международную практику к украинским реалиям.

Отдельно она подчеркнула, что речь идет не только о помощи отдельным ветеранам, а об изменении общего подхода в стране.

"Мы приняли эту практику и начали разрабатывать систему, чтобы сделать ее всеукраинской. Сегодня мы ведем переговоры с различными министерствами для того, чтобы это сначала было отпилотировано, а затем масштабировано на все государство", — добавила Татьяна.

Таким образом, "Сердце Азовстали" Рината Ахметова развивает для Украины новую модель работы с травмой: не сосредотачиваться только на диагнозе, а строить систему, которая помогает человеку принять пережитое, адаптироваться и двигаться дальше.