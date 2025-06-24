"Сендвичи" из кабачков с вкусной начинкой: самый простой рецепт закуски

Кабачки можно очень вкусно стушить, пожарить, приготовить на мангале, в духовке, на сковороде. Еще из них получится очень вкусная икра, а также консервированные закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с помидорами и сырной намазкой.

Ингредиенты:

кабачки 1 средний

соль по вкусу

мука для панировки

масло для жарки

тертый сыр 50 г

помидор 1 шт.

Для начинки:

плавленый сыр 1 шт

майонез 2 ст.л.

чеснок 1 зуб.

укроп по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте кольцами кабачки, посолите, панируйте в муке и обжарьте.

2. Сыр натрите, добавьте майонез, чеснок, специи и перемешайте.

3. Соберите закуску: кабачок, намазка, помидор, кабачок и зелень!

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