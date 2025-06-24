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"Сендвичи" из кабачков с вкусной начинкой: самый простой рецепт закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Кабачки можно очень вкусно стушить, пожарить, приготовить на мангале, в духовке, на сковороде. Еще из них получится очень вкусная икра, а также консервированные закуски.

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Кабачки для блюд

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с помидорами и сырной намазкой. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • кабачки 1 средний
  • соль по вкусу
  • мука для панировки 
  • масло для жарки
  • тертый сыр 50 г
  • помидор 1 шт.

Для начинки:

  • плавленый сыр 1 шт
  • майонез 2 ст.л.
  • чеснок 1 зуб.
  • укроп по вкусу
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нарежьте кольцами кабачки, посолите, панируйте в муке и обжарьте.

Жареные кабачки

2. Сыр натрите, добавьте майонез, чеснок, специи и перемешайте.

Сырная намазка

3. Соберите закуску: кабачок, намазка, помидор, кабачок и зелень!

Готовая закуска

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