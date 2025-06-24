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"Сендвичи" из кабачков с вкусной начинкой: самый простой рецепт закуски
Кабачки можно очень вкусно стушить, пожарить, приготовить на мангале, в духовке, на сковороде. Еще из них получится очень вкусная икра, а также консервированные закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с помидорами и сырной намазкой.
Ингредиенты:
- кабачки 1 средний
- соль по вкусу
- мука для панировки
- масло для жарки
- тертый сыр 50 г
- помидор 1 шт.
Для начинки:
- плавленый сыр 1 шт
- майонез 2 ст.л.
- чеснок 1 зуб.
- укроп по вкусу
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте кольцами кабачки, посолите, панируйте в муке и обжарьте.
2. Сыр натрите, добавьте майонез, чеснок, специи и перемешайте.
3. Соберите закуску: кабачок, намазка, помидор, кабачок и зелень!
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