Сейчас никому не нужны: за чем стоял в очередях весь СССР

Советская эпоха сформировала у граждан специфическое отношение к бытовым вещам, превращая обычные предметы интерьера в настоящий культ. Из-за тотального дефицита люди были вынуждены годами ждать в очередях, чтобы получить желанный сервиз или мебель.

Обладание определенным набором дефицитных товаров считалось доказательством того, что жизнь человека сложилась успешно. Сегодня эти некогда недосягаемые сокровища вызывают лишь ностальгию или же становятся обузой для наследников. OBOZ.UA предлагает вспомнить пять главных атрибутов советского благополучия, за которыми охотился каждый житель Союза.

Сервиз "Мадонна" и праздничная посуда

Одной из самых больших мечтаний советских хозяек был немецкий сервиз "Мадонна", украшенный аллегорическими сюжетами. Наибольший ажиотаж вокруг этой посуды пришелся на начало 70-х годов, когда она изредка появлялась на полках магазинов. Купленный набор обычно не использовали по прямому назначению, а бережно выставляли в сервант за стеклом. Сервиз доставали только по случаю важнейших праздников, поскольку он должен был демонстрировать гостям изысканный вкус и достаток владельцев.

Хрустальные люстры

Покупка обычной люстры была непростым испытанием, а приобретение изделия из хрусталя считалось "заданием со звездочкой". Особенно престижными были люстры из богемского стекла, которые имели сложную конструкцию с большим количеством рожков и подвесок. Чтобы поддерживать их блеск, во время генеральной уборки все детали снимали и тщательно мыли вручную. Однако со временем некоторые элементы часто желтели, терялись или разбивались, превращая роскошный светильник в жалкое зрелище.

Ковер как универсальный маркер успеха

Ковер на стене был не только элементом декора, но и многофункциональным предметом: он обеспечивал шумоизоляцию и скрывал дефекты строительства. Стоил такой аксессуар от 150 до 200 рублей, но даже при наличии денег люди ждали в очередях по несколько лет. Семья гордилась таким приобретением, ведь сочетание хрусталя в шкафу и пестрого ковра на стене было официальным подтверждением высокого социального статуса.

Меховые шапки из меха

Меховые головные уборы из норки были популярны среди обоих полов, несмотря на их очевидную непрактичность в сильные морозы. Стоимость такого аксессуара могла достигать двух-трех средних месячных зарплат, что делало его доступным только для избранных. Владельцы таких шапок часто боялись их кражи в общественных местах, поэтому даже в помещениях не всегда их снимали. Сейчас подобное "наследие" вряд ли вызовет восторг у современной молодежи, которая ценит комфорт.

Дефицитные стенки из-за границы

В 70-х годах настоящим мебельным бумом стали "стенки", которые импортировали из Югославии, Румынии или ГДР. Эти гигантские конструкции занимали значительную часть комнаты, но были чрезвычайно желанными из-за своей вместительности и иностранного происхождения. Из-за бешеного спроса эта мебель мгновенно становилась дефицитом, и достать ее можно было только через знакомых или по специальным спискам. В то время такая "красавица" в гостиной была венцом обустройства советской квартиры.

