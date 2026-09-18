Сегодня будет очень сложно договориться, особенно Львам, а Козероги начнут действовать: гороскоп на 18 сентября

Нас ждет интересный день. В пятницу, 18 сентября 2026 года, Луна будет находиться в первой четверти в Стрельце, а Меркурий образует оппозицию к Сатурну. Давайте сосредоточимся на важном и избежим конфликтов. Важные разговоры могут иметь совершенно неожиданные последствия, поэтому, если наши аргументы слабы, лучше не вступать в спор с оппонентами. Также лучше внимательно изучить счета и отчеты. Во второй половине дня мы почувствуем прилив энергии, и проблемные вопросы начнут разрешаться.

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Луна в Стрельце также способствует развитию интересов, а пятничный вечер – хорошее время для отдыха, пишет Vogue.

Овен

Тригон Луны благоприятствует вашей карьере, и сегодня вам также сопутствует удача в финансовом плане. Думайте о деньгах и продвижении по службе, но не ввязывайтесь в интриги. Придерживайтесь своих принципов и идеалов, а Меркурий в оппозиции принесет вам большой успех. Вечером подумайте о удовольствиях, вкусной еде и комфорте. Вы заслуживаете награды за все свои успехи.

Телец

День пройдет успешно, но вы будете заняты. Постарайтесь найти помощников для выполнения скучных задач, и вы сразу почувствуете себя лучше. После того, как вы справитесь с хаосом, сделайте перерыв на кофе и запланируйте что-нибудь интересное на вторую половину дня. Однако не обсуждайте свои потребности, так как кто-то может вас неправильно понять или даже раскритиковать. Вам не нужно объяснять, что вы чувствуете. Вечером займитесь духовными вопросами, почитайте что-нибудь важное для своего развития, и вы вернете себе оптимизм.

Близнецы

Будьте осторожны в своих словах и избегайте раздражать людей, так как противостояние Луны сделает вас бунтарем. Вы можете даже неправильно понять правила или проигнорировать инструкции, что повлечет за собой последствия. Лучше сосредоточиться на делах, требующих концентрации и усилий, а не отвлекаться и решать чужие проблемы. Вечер более благоприятен для заботы о своем здоровье и комфорте, и вы сможете немного отдохнуть.

Рак

Сегодня на вас можно положиться, а Венера в трине поможет избежать опасности. Вы сможете дать дельный совет по сложному вопросу, поскольку будете обладать авторитетом. Сегодня ваши сильные стороны — организация карьеры и работы. Солнце в секстиле благоприятствует завоеванию дружбы и даже популярности. Только не обещайте слишком много тому, кто злоупотребил вашим доверием в прошлом, иначе он снова вас подставит.

Лев

Используйте возможности, заключайте выгодные сделки и ищите новые источники вдохновения. Вас будут любить, и люди будут дружелюбны. Тригон Луны к вашему знаку предвещает успешный день. Вы быстро узнаете что-то совершенно новое или пойдете против течения. Вы почувствуете себя готовыми к совершенно новым вызовам, а секстиль Урана принесет интересные идеи и позволит легко найти новое хобби.

Дева

Квадрат Луны к вашему знаку сделает вас менее терпеливым к людям. Даже самые незначительные мелочи могут вывести вас из равновесия и спровоцировать критические замечания. Занимайтесь своими делами, и все будет складываться лучше. Принимайте собственные решения на работе, и это пойдет вам на пользу. После обеда пора расслабиться, прогулка или занятие йогой снимут напряжение. Секстиль Венеры советует вам сосредоточиться на покое и комфорте.

Весы

Соединение Меркурия с вашим знаком благоприятствует принятию взвешенных решений. У вас также будет много отличных профессиональных идей, но сегодня избегайте рисков. Запишите свои мысли, чтобы не забыть их, ведь к ним стоит вернуться. Вам также понравится заниматься домашними делами и обсуждать важные вопросы с близкими. Вы можете строить планы на будущее и организовывать различные совместные мероприятия, но помните, прежде всего, о своих собственных интересах.

Скорпион

Вам захочется приступить к делу, но не спешите. Во второй половине дня все станет проще. Вы сможете развить в себе умение предугадывать действия других. Это также отличный день для решения задач, требующих силы и концентрации, но избегайте критики и не злоупотребляйте шутками. Кроме того, будьте осторожны с обещаниями, которые вы даете близким вечером, так как вам нужно время для себя.

Стрелец

Вы можете получить интересную информацию и заключить выгодную сделку. Будьте бдительны, потому что Луна в соединении благоприятствует неожиданным благоприятным событиям, и все обернется хорошо. Только не слишком беспокойтесь о поведении других людей, так как вы можете без необходимости оттолкнуть кого-то. Вечер способствует росту, обучению и раскрытию тайн. Меркурий в секстиле советует вам быть более любознательными.

Козерог

Впереди у вас прекрасный день, и всё обязательно наладится. Можете быть оптимистом. Хорошие новости обязательно придут, но назойливые люди могут отвлечь вас. После обеда самое время позаботиться о своём здоровье и красоте. Устройте себе небольшой шоппинг, и, возможно, найдёте что-нибудь особенное. Выберите то, что вам действительно нужно и что пригодится в следующем сезоне.

Водолей

Вы будете полны амбиций и стремления браться за более сложные задачи. Сейчас самое подходящее время, чтобы преодолеть препятствия и заняться своими интересами. Найдите немного времени для себя во второй половине дня. Если сегодня у вас появится блестящая идея, дайте себе время обдумать правильный план действий. Отдохнув, вы увидите мир в еще более ярких красках.

Рыбы

Возможно, вы будете немного рассеяннее обычного, поэтому стоит найти минутку для отдыха. Выпейте кофе, сделайте перерыв. Как только вы успокоите свой ум, все начнет вставать на свои места. С полудня вы почувствуете прилив энергии и будете готовы к выполнению важных задач. Вы сможете больше зарабатывать, обойти конкурентов и достичь того, что вам дорого. Если вы ищете вдохновение, обратитесь за советом к понимающему человеку, и вы измените свой взгляд на сложные вопросы.

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