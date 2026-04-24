'Сделаю все': новый командир 14-й ОМБр провел разговор с военными на позиции, где была проблема с обеспечением. Видео

Новоназначенный командир 14-й отдельной механизированной бригады провел разговор с военными на позициях, где ранее возникли проблемы с обеспечением. Общение состоялось после огласки ситуации с истощенными бойцами.

Командир пообещал наладить ситуацию и провести необходимые ротации. Об этом сообщила пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

24 апреля полковник Тарас Максимов, который недавно возглавил бригаду, провел онлайн-разговор с военными, выполняющими задачи на позициях вблизи Купянска. Именно на этом направлении логистическое обеспечение усложнено из-за систематических авиационных и ракетных ударов российских войск по переправам через реку Оскол.

Во время общения командир поинтересовался состоянием бойцов, наличием необходимых ресурсов и их самочувствием. По словам военных, после резонанса им уже доставили посылки с едой и всем необходимым.

Тарас Максимов заверил, что ситуация будет стабилизирована, и подчеркнул важность открытой коммуникации. Он подчеркнул, что командиры на местах не должны скрывать проблем и должны сразу сообщать о них непосредственно руководству.

Отдельно во время разговора обсудили физическое состояние военных. Бойцы отметили, что нуждаются во времени для восстановления после сложных условий службы.

Командир также сообщил о намерении провести ротацию подразделений, чтобы дать возможность военным отдохнуть и восстановиться. По его словам, первоочередной задачей является нормализация обеспечения и поддержка личного состава.

"Сейчас, я думаю, все наладится. С вашей помощью и всем коллективом будем выравнивать ситуацию, проводить замены. Я сделаю все, вы же меня знаете. Командиру роты, я обращаю внимание, не молчать, не скрывать. Сразу мне напрямую, если есть какие-то проблемы", – сказал Тарас Максимов.

Что произошло в 14 ОМБр

Скандал вокруг обеспечения военнослужащих бригады на одной из позиций на Харьковщине, вспыхнул после сообщения дочери бывшего военного бригады Иванны Побережнюк в Threads

"14 бригада 2 механизированный батальон, прикомандированы к 30 бригаде 2 батальона. Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы", – написала она.

К сообщению Иванна Побережнюк добавила фотографии крайне истощенных и очень похудевших четырех военнослужащих.

Родные защитников рассказали журналистам, что в условиях систематического отсутствия пищи и воды на позициях защитники находятся уже около восьми месяцев.

Жена одного из бойцов, Анастасия Сильчук, опубликовала сообщение в Facebook, в котором также попросила командование обратить внимание на ситуацию. Она обнародовала обращение военных.

"Мы добровольно стали на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения. Просим высшее командование разобраться с этой ситуацией и не допустить предательских действий! Каждая посылка — на 7-14 дней. Воду добываем сами — дождевую, зимой топили снег. Если ее сбрасывали, то 1,4-2,5 литра. Частые ситуации, когда совсем нет связи по 3-4 суток. Такая ситуация на всех наших позициях. Доставка даже критических медикаментов происходит только вместе с едой", – говорится в обращении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе отреагировали на скандал вокруг 14 ОМБр: бойцы бригады месяцами остаются на позиции практически без еды, а порой и без питьевой воды. В ГШ заявили, что командование бригады скрывало реальное положение дел с обеспечением военнослужащих, также было потеряно несколько позиций.

В настоящее время командир бригады отстранен от должности, уволен также командир 10 армейского корпуса, завершается служебная проверка, после чего оценку действиям командиров дадут правоохранительные органы.

В Группировке объединенных сил отреагировали на скандал с истощенными украинскими военными и объявили о проверке. Речь идет о ситуации в подразделениях 14-й отдельной механизированной бригады, где зафиксировали серьезные проблемы с обеспечением. Командование признало ситуацию критической и пообещало кадровые и управленческие выводы.

