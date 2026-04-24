'Ужасный стыд': в Группировке объединенных сил заявили, что проверят всю вертикаль 10-го корпуса после скандала с истощенными бойцами

В Группировке объединенных сил отреагировали на скандал с истощенными украинскими военными и объявили о проверке. Речь идет о ситуации в подразделениях 14-й отдельной механизированной бригады, где зафиксировали серьезные проблемы с обеспечением.

Командование признало ситуацию критической и пообещало кадровые и управленческие выводы. Об этом говорится в заявлении Группировки объединенных сил.

В сообщении отмечается, что проблемы с обеспечением позиций военнослужащих носят системный характер и накапливались длительное время. В командовании прямо назвали эту ситуацию "ужасным управленческим позором", подчеркнув, что она является следствием решений на уровне корпуса и взаимодействия между подразделениями.

В частности, речь идет о недостатках в логистике, организации работы беспилотников и общей системе поражения противника. Также отмечается недостаточное количество ресурсов для противодействия вражеским силам, которые влияют на логистические маршруты и воздушное пространство на этом направлении.

Несмотря на это, в командовании заявляют, что проблемы не игнорировались и неоднократно поднимались в докладах. Параллельно велась работа над их решением, в частности по улучшению разведки, планирования и обеспечения подразделений дронами и наземными роботизированными комплексами.

После публикации фото истощенных бойцов и широкой огласки, Группировка объединенных сил начала проверку по всей вертикали управления 10-го корпуса. Одновременно для поддержки подразделений были дополнительно выделены необходимые ресурсы.

Командующий группировки находится на связи с командирами на местах и предложил всю необходимую помощь для стабилизации ситуации.

"Командующий группировки на связи с командиром военнослужащих и предложил всю необходимую помощь. Командование группировки объединенных сил требует от командиров всех уровней не допускать подобных ситуаций и вовремя докладывать напрямую Командующему о проблемах. Важно не замалчивать, не приукрашивать ситуацию и не учитывать должности или звания, когда речь идет о реальном положении дел. Главное – сохранить людей и человеческое отношение к ним, все остальное можно исправить системной работой", – отметили там.

Что произошло в 14 ОМБр

Скандал вокруг обеспечения военнослужащих бригады на одной из позиций на Харьковщине, вспыхнул после сообщения дочери бывшего военного бригады Иванны Побережнюк в Threads

"14 бригада 2 механизированный батальон, прикомандированы к 30 бригаде 2 батальона. Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы", – написала она.

К сообщению Иванна Побережнюк добавила фотографии крайне истощенных и очень похудевших четырех военнослужащих.

Родные защитников рассказали журналистам, что в условиях систематического отсутствия пищи и воды на позициях защитники находятся уже около восьми месяцев.

Жена одного из бойцов, Анастасия Сильчук, опубликовала сообщение в Facebook, в котором также попросила командование обратить внимание на ситуацию. Она обнародовала обращение военных.

"Мы добровольно стали на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения. Просим высшее командование разобраться с этой ситуацией и не допустить предательских действий! Каждая посылка — на 7-14 дней. Воду добываем сами — дождевую, зимой топили снег. Если ее сбрасывали, то 1,4-2,5 литра. Частые ситуации, когда совсем нет связи по 3-4 суток. Такая ситуация на всех наших позициях. Доставка даже критических медикаментов происходит только вместе с едой", – говорится в обращении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе отреагировали на скандал вокруг 14 ОМБр: бойцы бригады месяцами остаются на позиции практически без еды, а порой и без питьевой воды. В ГШ заявили, что командование бригады скрывало реальное положение дел с обеспечением военнослужащих, также было потеряно несколько позиций.

Сейчас командира бригады отстранили от должности, уволен также командир 10 армейского корпуса, завершается служебная проверка, после чего оценку действиям командиров дадут правоохранительные органы.

