'Сделан существенный шаг вперед': Сырский подвел итоги реформы БЗВП в 2025 году

Украинская армия изменит требования к проведению базовой общевойсковой подготовки. Также будет усилена Школа инструкторов Сухопутных войск ВСУ, а направление в подготовке будет делаться на качество, а не на количество.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он заявил, что в прошлом году количество инструкторов в учебных центрах выросло на 13%.

Сырский изменит базовую военную подготовку

Главком заявил, что БВВП развернули на фондах боевых бригад, продолжительность и программу привели в соответствие с требованиями современной войны. Несмотря на это, есть определенные проблемы, поскольку потенциал подготовки в учебных центрах используется не в полной мере, а качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения.

"В течение года на этом направлении сделан существенный шаг вперед. На 13% увеличена штатная численность инструкторского состава в учебных центрах. Должны обучать и привлекать больше грамотных, действительно профессиональных инструкторов с практическим опытом боевых действий", – отметил Сырский.

Армейцы настаивают прежде всего на качестве подготовки, поэтому по итогам ежемесячного рабочего совещания по вопросам подготовки была поставлена задача проводить БЗВП в тыловых полосах бригад исключительно в объемах, которые нужны для качественного обучения, и делать это с соблюдением безопасности.

"По этому вопросу Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины будет проведена дополнительная проверка", – гарантировал главком.

Еще один вопрос касался Школы инструкторов в Сухопутных войсках. Сырский говорит, что она уже создана, сейчас она приобретает больше возможностей для работы, но как и для учебных центров, проблемой остается перевод опытных специалистов на инструкторские должности.

"Соответствующие решения будут найдены. Также прорабатываем вопрос дополнительного финансового стимулирования инструкторов в боевых бригадах", – резюмировал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Александр Сырский провел совещание, темой которого было обустройство оборонительных рубежей. Генерал отметил, что в 2025 году состояние инженерного оборудования и "антидроновой" защиты значительно улучшилось.

