Считались «клеймом»: какие фамилии в Украине давали изгнанникам

В древние времена в Украине фамилии могли не только идентифицировать человека, но и служить своеобразным социальным клеймом. Тех, кого община отвергала или изгоняла, часто обозначали соответствующими родовыми именами.

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Некоторые из таких фамилий сохранились до наших дней и напоминают о строгих общественных правилах прошлого. Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на исследования языковеда Юлиана Редько, изложенные в работе "Современные украинские фамилии".

В традиционном украинском обществе статус человека играл ключевую роль, а нарушение норм могло привести к потере связей с общиной. В таких случаях человеку часто давали фамилию, которая прямо указывала на его положение или поступки.

Одной из самых распространенных таких фамилий была Бурлака. В древности так называли людей, которые по разным причинам покидали свою общину, не имели собственного жилья, земли или семьи и отправлялись в путь. Впоследствии это слово стали применять и к свободным наемным работникам или сезонным рабочим, которые отправлялись, в частности, на Запорожскую Сечь.

Фамилию Безродный получали те, чья родословная была неизвестна или же от кого публично отрекалась собственная семья. В некоторых случаях это происходило после совершения тяжкого проступка, когда человека лишали наследства и защиты рода.

Еще одна показательная фамилия — Покиданец. Её давали тем, кого община сознательно исключала из своего круга из-за нарушения правил или нежелания поддерживать в сложных жизненных обстоятельствах. Также так могли назвать человека, который самостоятельно сбежал из родного места, например из-за долгов или других проблем.

Фамилия Вигнанец прямо указывала на решение общины или суда изгнать человека за пределы поселения. Таких людей лишали права на возвращение, а иногда изгнание сопровождалось публичными наказаниями. Подобное социальное клеймо нередко переходило и на следующие поколения.

Еще одним примером является фамилия Чужак, которую получали переселенцы или изгнанники, пытавшиеся поселиться в другой местности. В небольших общинах, где все хорошо знали друг друга, такие люди долгое время оставались изолированными, не имели полноценных прав и часто жили на окраинах.

Напомним, немало украинских фамилий, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

Также OBOZ.UA рассказывал, что каждая украинская фамилия имеет свою историю, поэтому некоторые из них могут иметь княжеское происхождение. Особенность заключается в том, что такие фамилии оканчиваются либо на "-ий", либо на "-ич".

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