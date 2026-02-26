СБУ создала специализированные центры во всех регионах Украины, чтобы эффективнее отражать кибератаки РФ: что известно

Служба безопасности Украины запустила созданные региональные центры обеспечения кибербезопасности во всех областях Украины. Они должны заблаговременно выявлять уязвимости в местных объектах критической инфраструктуры, предупреждать и нейтрализовать кибератаки врага.

Об этом заявил глава Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев. Его слова прозвучали во время выступления на Киевском международном форуме по киберустойчивости.

"Мы делаем акцент на проактивных мероприятиях. В частности, на превентивном выявлении уязвимостей в системах защиты критической инфраструктуры. Для этого мы построили сеть региональных центров обеспечения кибербезопасности, которые присутствуют в каждой области. Наши команды находятся непосредственно рядом с важными объектами и готовы быстро выявить и нейтрализовать любую киберугрозу", – отметил Карастелев.

Реформа кибербезопасности СБУ

Также в интервью журналу Forbes, Карастелев отметил, что укрепление цифровых возможностей силового ведомства является одним из приоритетов исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары.

"Технологическое развитие СБУ и дальнейшее усиление цифровых возможностей Службы сегодня определено главой СБУ Евгением Хмарой как современный сверхприоритет. Чтобы побеждать мощного врага, нам нужно быть на голову выше", – отметил он.

С начала российского вторжения специалистам ДКИБ СБУ удалось нейтрализовать более 14 тысяч масштабных кибератак. Большинство было направлено на ресурсы центральных органов власти, критических предприятий энергетической, транспортной и оборонной отраслей.

Карастелев также рассказал об одной из самых успешных кибероборонительных операций СБУ за последнее время по нейтрализации российского вируса Pterodo, на основании чего разработали программное спецобеспечение, которое не позволяет получать российским хакерам данные с зараженных устройств.

"По нашим подсчетам, этим вирусом-шпионом в Украине за последние годы заражено примерно 18 000 устройств. Мы долго думали, как противодействовать этому вирусу. Несколько месяцев его изучали и наконец нашли уязвимость. Разработали программное обеспечение, которое позволяет не чистить каждое зараженное устройство, а зашифровывать похищенную информацию на этапе ее транзита к злоумышленникам. Это одна из успешных киберопераций СБУ, о которых недавно и.о. Председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара докладывал Президенту Украины", – отметил Владимир Карастелев.

Напомним, ранее заместитель главы СБУ Иван Рудницкий и глава МВД Украины Игорь Клименко заявили, что работу Telegram в Украине нужно урегулировать для предотвращения вербовки врагом украинских граждан. Этот мессенджер активно использует Россия для привлечения людей к совершению диверсий и терактов.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно заявлению президента Владимира Зеленского, в Службе безопасности Украины в среду, 25 февраля, произошли задержания. Это один из результатов"очищения СБУ от тех, чей интерес – вовсе не Украина".

