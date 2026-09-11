"Мертвые души": в "Атеш" рассказали, как командование РФ фальсифицирует результаты "выборов" на ТОТ

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины используют имена погибших военных для фальсификации результатов псевдовыборов в Государственную думу. В частности, командование одного из полков получило план по количеству голосов за "Единую Россию", но из-за значительных потерь не имеет достаточного количества личного состава для его выполнения.

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Поэтому командование заполняет бюллетени от имени погибших солдат и передает их как реальные голоса. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

РФ заставляет военных фальсифицировать голосование

Так, с 29 августа на временно оккупированных территориях Украины началось так называемое досрочное голосование на псевдовыборах в Госдуму РФ. Оккупационные власти используют этот процесс для масштабной фальсификации результатов.

В частности, агенты движения рассказали о схеме, которую применяет командование 291-го мотострелкового полка на Запорожском направлении. По их данным, военное руководство получило указание обеспечить определённое количество голосов за "Единую Россию", однако из-за значительных потерь в подразделении не хватает живой силы для выполнения установленной квоты.

"Чтобы покрыть разницу между реальной численностью и требуемыми показателями, канцелярии и штаб полка намеренно задерживают официальное оформление документов о смерти и статусе „пропавших без вести". Штабные офицеры просто заполняют пачки бюллетеней за "мертвые души", после чего лично едут и сдают эти фальшивки в Мелитополе, Бердянске и Токмаке", – говорится в сообщении.

Семьи погибших ждут правды о своих близких

По данным партизанского движения, среди погибших военных, чьи имена продолжают использовать для фальсификации голосования, – разведчик Замир Кажаров, командир танка старший сержант Валентин Александров и стрелок ефрейтор Валерий Карпенко.

В то же время их семьи месяцами пытаются получить информацию о судьбе близких и положенные выплаты.

В "Атеш" подчеркнули, что 291-й полк может быть не единственным подразделением, где применяют подобную схему. Негласные требования по количеству голосов вынуждают командиров на разных участках фронта скрывать реальные потери и использовать данные о погибших, чтобы "отчитаться перед Кремлем о "стопроцентной поддержке".

Как писал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" рассказывали, что российские вербовщики ищут свежее "пушечное мясо" для войны против Украины во временно оккупированном Донецке, в частности, "охотятся" за ними на улицах и в барах. Нетрезвых потенциальных "контрактников" доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты.

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