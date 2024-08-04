Саша Черный: поэт Серебряного века, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с Украиной

Сашу Черного часто называют "русским поэтом Серебряного века", забывая о том, что половина его непродолжительной жизни тесно связана с Украиной. Он родился в Одессе, где дворик его детства по улице Ришельевской, 74 не только уцелел, но и практически не изменился вплоть до наших дней. Приметы времени, даже если они и есть в нем, незначительны, не говоря уже о находящемся в двух кварталах от него знаменитом рынке Привоз, на который он часто бегал с братьями.

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Жил у родственников и учился в гимназии в Белой Церкви, которой посвятил свои стихи: "Луна спокойно с высоты Над Белой Церковью сияет…", а затем в Житомире, где он жил в приемной семье на улице Большой Бердичевской во флигеле Мариинской женской гимназии, а, став взрослым, еще и работал. Литературные критики и биографы поэта считают, что именно в этом украинском городе, несмотря на тихое и размеренное провинциальное его существование ("Зимою жизнь в Житомире сонлива как сурок…"), Черный впервые почувствовал себя поэтом, который пишет не только для себя, но и для других.

Раннее детство в Одессе

Саша Черный (при рождении его звали Александром Гликбергом) появился на свет в Одессе 1 октября по новому стилю (13 октября по старому) 1880 года в еврейской семье. Его отец, Мендель Давидович, был дипломированным провизором – он закончил Университет Святого Владимира в Киеве и стал разъездным представителем химической фирмы, выпускающей в том числе и "тройной" одеколон. Мать, Марьям Мееровна, происходила из купеческой семьи, а вот фамилия отца, как и девичья фамилия матери была одинаковая – Гликберг, возможно, они были дальними родственниками. Ранние годы Саши прошли в колоритном одесском дворике старого дома с многочисленными лестницами и балконами, сохнущим на них свежевыстиранным бельем и проникающим повсюду запахом жареной рыбы, периметром которого ограничивался его – казавшийся ему в те времена огромным – мир.

"Без права поступления"

Когда пришла пора поступать в гимназию, отец отвез Сашу в Белую Церковь, к родственникам. В первый год мальчика не взяли – на него не хватило квоты, по которой в учебные заведения принимали еврейских детей. Родители нашли выход из сложившейся ситуации: они крестили сына, и на следующий год вместе с сестрой Лидией снова отправили его в Белую Церковь. На этот раз он поступил, но через несколько лет Сашу Гликберга из учебного заведения исключили: о том, почему это произошло, история умалчивает. Отец, используя свои связи, а, возможно, и деньги, пристроил непутевого сына во 2-ю Петербургскую прогимназию, но из-за проблем с точными науками, в частности с алгеброй, Сашу оставляют на второй год, что вызвало гнев его отца, который в наказание лишил его содержания. Мальчик остался без средств к существованию – у него не было денег ни на еду, ни на одежду, ни на оплату комнаты, которую он снимал у хозяйки. Так Саша прожил целый год: он голодал и одевался в обноски, хорошо хоть хозяйка не выбросила его на улицу, но из комнаты ему все-таки пришлось съехать – он жил в углу под лестницей.

Появление приемного отца

Узнав о злоключениях мальчика из фельетона "Срезался по алгебре", опубликованном в газете "Сын Отечества", его взял под свою опеку чиновник из Житомира Константин Константинович Роше, ставший Саше приемным отцом. Он определил мальчика на учебу во 2-ю Житомирскую гимназию. Жилось ему в то время неплохо: бездетный Константин Константинович, который незадолго до встречи с Сашей похоронил приемного сына, испытывал к нему отеческие чувства, а его мать занималась с мальчиком немецким языком, что впоследствии очень Саше пригодилось. Но неугомонного Гликберга выгнали и из этого учебного заведения: за неуважение к директору гимназии он – скорее всего, за жесткие сатирические стихи в его адрес – был исключен "без права поступления", и даже Роше при всем желании восстановить его в ней не мог.

Армия, возвращение в Житомир и первые публикации

Делать было нечего – пришлось идти в армию. Роше поспособствовал тому, что Сашу взяли вольноопределяющимся – служба для этой категории была мягче, чем для солдат. Уже тогда он начал писать стихи, но нигде их не печатал. Впервые его произведения увидели свет в газетах Житомира, куда Саша вернулся после службы в армии и работы таможенником в небольшом городке Новоселица Бессарабской губернии на границе с Австро-Венгрией. Роше в то время служил в местной газете "Волынь" и помог ему опубликовать его первые стихотворения в газете "Волынский вестник" – это произошло 1 июня 1904 года. Впрочем, надолго Гликберг в Житомире не задержался – Роше помог ему переехать в Петербург, где препоручил заботу о нем племяннику – Константину Ивановичу Диксону. Александр начал работать на Петербургско-Варшавской железной дороге и активно печатался в журналах, сменив псевдоним "Сам по себе", под которым публиковался в Житомире, на тот, который сделал его знаменитым, – Саша Черный. Позже, на вопрос о его происхождении, поэт отвечал, что в его семье было два Саши – один блондин, второй – брюнет, то есть черный. Однако исследователи творчества поэта никакого Саши-блондина среди его родственников не нашли, поэтому сочли его слова шуткой.

Счастливая женитьба

Несмотря на то, что читатели "Зрителя", "Альманаха", "Масок" и "Лешего", получая новый номер журнала, прежде всего искали произведения Саши Черного, литературный бомонд не сразу принял его в своей круг. Освоиться в нем ему помогла племянница Роше, сестра Диксона Елена, познакомившая его со многими литераторами.

В то же время поэт нашел и личное счастье, женившись на Марии Ивановне Васильевой. Девушка происходила из интеллигентной профессорской семьи, окончила женские Бестужевские курсы, приходилась родственницей купцам Елисеевым и была старше Черного на девять лет, что совершенно не помешало счастливому браку. Мария Ивановна высоко ценила талант своего мужа, и по словам тех, кто близко знал эту семью, как минимум половиной своих произведений Черный обязан именно ей. Жена обеспечивала ему все условия для творчества: охраняла его покой, брала на себя все хлопоты по дому и хозяйству и никогда не досаждала жалобами и просьбами.

Первое бегство за границу

События, происходящие стране и мире – Русско-Японская война, революция 1905-1907 годов, Кровавое воскресенье – диктовали тематику произведений Саши Черного, которые стали острыми и резко, порой даже едко сатирическими, которые выделялись даже на фоне всеобщей вседозволенности, ставшей возможной после отмены цензуры. После того, как 27 ноября 1905 года в журнале "Зритель" было опубликовано его знаменитое стихотворение "Чепуха" (в нем поэт раздал нелестные прозвища всем – вплоть до Николая II), главного редактора чуть было не отдали под суд, а само издание закрыли. Такая же участь постигла и журнал "Молот", редактором которого был знакомый Черного – Константин Диксон: ему от судебного преследования пришлось бежать за границу. На какое-то время выехал с женой в Германию и сам поэт: они с удовольствием знакомились со страной и параллельно повышали уровень образования, слушая лекции в Гейдельбергском университете.

Стихи для взрослых и детей

Вернувшись в Петербург, Черный, который и за границей не переставал писать, печатался в самых разных литературных журналах: вновь открывшемся "Зрителе", "Стрекозе" и "Сатириконе", где собралась великолепная литературная компания. Помимо Черного, за право видеть которого на своих страницах боролись лучшие журналы (его стихи моментально разбирали на цитаты), там также печатались Аркадий Аверченко, Тэффи, Владимир Маяковский, Петр Потемкин. Несмотря на то, что Черного называли "королем поэтом "Сатирикона", в 1911 году он покинул журнал – качество печатавшихся в нем произведений его больше не устраивало. В это время Корней Чуковский предложил Черному работу в альманахе "Жар-Птица", в котором печатались произведения для детей – поэт согласился. И не прогадал: спустя несколько лет умение посредством своих произведений общаться с юными читателями даст ему возможность не только выжить в сложных житейских ситуациях, но и неплохо заработать. Драматичным в данном случае является тот факт, что своих детей у Черного не было.

В госпиталях Первой мировой

С началом Первой мировой войны поэт пошел добровольцем на фронт, где сначала вместе с женой служил в полевом госпитале, затем стал личным помощником генерала Губера, с которым познакомился еще во время жизни в Житомире. Затем снова попал на работу в госпиталь – на этот раз в Гатчине. Несмотря на то, что поэт не ходил в штыковую атаку, через остальные "прелести" войны – обстрелы, поспешное отступление, эвакуацию – он прошел, получив ценный как жизненный, так и творческий опыт. Черный считал войну самым страшным бедствием, которое может обрушиться на человечество – в справедливости этой истины он убедился на собственном опыте.

Бегство от революции и ранняя смерть

Октябрьскую революцию поэт не принял категорически – в 1918 году он с женой выехал в Литву, где спустя два года они получили германскую визу и уехали в Берлин. Там Черный чувствовал себя довольно комфортно, занимаясь тем, что умел и любил, – он писал, в том числе и детские книги. Продолжил он работать для детей и во Франции, куда они с женой переехали подобно многим эмигрантам, бежавшим от революции. За гонорар за одну из своих книг Черный смог купить небольшой приморский участок неподалеку от города Борм-де-Мимоз в департаменте Вар и построить на нем дом, из окон которого открывался вид на море. Казалось бы, оставалось только жить и радоваться, но судьба рассудила иначе. Когда на находившейся неподалеку ферме вспыхнул пожар, поэт вместе с другими соседями помогал его тушить. Надышавшись угарным газом, он скончался от сердечного приступа 5 августа 1939 года в возрасте 51-го года. Сашу Черного похоронили на кладбище Ле-Лаванду, где в конце 70-х годов в память об этом была установлена мемориальная табличка – сама могила, за которую долгое время никто не платил, была утрачена. Жена и муза поэта Мария Ивановна скончалась в 1961 году, наследников у них не осталось…