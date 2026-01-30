Сансевиерия будет аж блестеть: поможет простое удобрение из кухни

Сансевиерия, также известная как "тещин язык", издавна пользуется огромной популярностью у любителей комнатных растений. Все потому, что она чрезвычайно вынослива, прощает ошибки в уходе и способна буйно расти даже у тех, кто совсем не умеет обращаться с цветами.

Видео дня

Однако иногда даже этот живучий суккулент нуждается в дополнительной поддержке. И, как пишет издание Interia Kobieta, удобрение для сансевиерии, которое придаст ей силы и блеска, можно приготовить из обычных кухонных отходов – кожуры свеклы.

Почему стоит выбирать натуральные удобрения для сансевиерии

Жесткие вертикальные листья этого растения подходят как к современным интерьерам, так и к классическим домам. Универсальность – это главная черта сансевиерии. Кроме того, ее ценят за способность улучшать качество воздуха, из-за чего вазоны часто ставят в спальнях и гостиных.

Хотя сансевиерия считается неприхотливой, это не значит, что о ней можно совсем забыть. Правильная подкормка заметно улучшает ее вид: листья становятся упругими, приобретают насыщенный темно-зеленый цвет, а само растение развивается равномерно. И для органического средства ухода за растением можно использовать продукты, которые обычно оказываются на помойке.

Что дает сансевиерии подкормка из свеклы

Готовите витаминный салат или любимый борщ, а свекольную шелуху механически выбрасываете в мусорку? Для любителей комнатных растений это большая расточительность. На самом деле свекла богата калием, магнием, фосфором и железом, которые поддерживают правильное развитие комнатной зелени. Удобрение, приготовленное из овощных очисток, действует мягко и безопасно, поэтому можно не бояться "перекормить" растение, к чему сансевиерия достаточно чувствительна.

Как приготовить свекольное удобрение для сансевиерии

Комбинация питательных микроэлементов укрепляет корневую систему и стимулирует процесс фотосинтеза. Свекольную питательную смесь следует использовать не только тогда, когда вы заметили остановку роста. Она должна стать постоянным пунктом в вашем графике ухода.

Приготовить коктейль для растения очень просто. Достаточно положить очистки от одной свеклы в кастрюлю, залить литром воды и проварить в течение получаса. Дайте отвару остыть, после чего процедите его через сито. В конце разведите полученную жидкость чистой водой в пропорции 1:3.

Имейте в виду, что зимой сансевиерия находится в состоянии покоя и не нуждается в излишнем внимании. В этот период лучше приостановить интенсивные подкормки и полив. Используйте свекольное удобрение с ранней весны (начиная с марта) и до самой осени. Для поддержания здоровья растения достаточно поливать его таким раствором лишь раз в месяц.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое аптечное средство поможет восстановить активный рост замиокулькаса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.