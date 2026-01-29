Чем подкормить замиокулькас, чтобы появились новые стебли: найдется в каждой аптечке

Замиокулькас приобрел такую ​​популярность среди всех комнатных растений за свои необыкновенно декоративные листья и неприхотливость в уходе. И хотя он способен выдержать достаточно неблагоприятные условия, все же иногда может перестать выпускать новые стебли и полностью остановить рост.

Спасительное средство, которое вернет растению волю к жизни, можно найти прямо в своей домашней аптечке. Как пишет издание Interia Kobieta, речь идет об обычном активированном угле, который можно приобрести без рецепта.

Суть использования активированного угля заключается в том, что он помогает отрегулировать условия содержания замиокулькаса. Тот лучше всего растет в светлом месте с рассеянным светом, хотя неплохо чувствует себя и в полутени. А еще предпочитает легкий, проницаемый субстрат и нуждается в горшке с дренажными отверстиями в дне. Поливать замиокулькас нужно умеренно – он плохо переносит избыток воды в почве.

И вот именно с лишней влажностью и поможет бороться активированный уголь. По своей сути, он является материалом с мощными абсорбирующими свойствами, что позволяет ему связывать избыток влаги. Добавление активированного угля в почву помогает сдерживать развитие плесени и вредных бактерий, а также снижает риск гниения корневища – часто и является ответом на вопрос, почему растение не растет.

Использование активированного угля улучшает структуру почвы и способствует правильной аэрации корневой системы замиокулькаса. Все это обеспечивает здоровый рост имеющихся листьев и стимулирует появление новых. Также уголь действует как естественный фильтр, защищающий растение от грибковых заболеваний и стабилизирует условия в горшке.

Самый простой способ воспользоваться потенциалом активированного угля – растолочь его в порошок, высыпать прямо в горшок и смешать с верхним слоем земли. Достаточно одной чайной ложки без горки, равномерно распределенной по поверхности. Хотя уголь не подействует мгновенно, в более длительной перспективе он поможет устранить причины, по которым замиокулькас чувствует себя не очень хорошо. Когда состояние растения стабилизируется, оно быстро восстановит рост и приобретет роскошный вид.

