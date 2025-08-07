Видео дня
Самый вкусный тушеный картофель с мясом: добавьте перец и баклажаны
Тушеная картошка – блюдо, которое всегда готовят в каждой семье. Привычный рецепт можно сделать значительно вкуснее, если добавить сочные баклажаны и перец.
Идея приготовления сытного овощного рагу опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- баклажан – 1 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соус – 2-3 ст.л.
- приправа "10 овощей" – 2-3 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
- любимая зелень
Способ приготовления:
1. Обжарить лук, морковь и перец.
2. Добавить картофель, специи по вкусу, залить водой и варить почти до готовности.
3. Тем временем нарезать баклажан крупным кубиком.
4. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут.
5. К почти готовым овощам добавить баклажан, соус мексикано, чеснок и довести до готовности.
6. В конце посыпать любимой зеленью.
