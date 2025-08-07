Самый вкусный тушеный картофель с мясом: добавьте перец и баклажаны

Тушеная картошка – блюдо, которое всегда готовят в каждой семье. Привычный рецепт можно сделать значительно вкуснее, если добавить сочные баклажаны и перец.

Идея приготовления сытного овощного рагу опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

баклажан – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

соус – 2-3 ст.л.

приправа "10 овощей" – 2-3 ч.л.

соль, перец – по вкусу

любимая зелень

Способ приготовления:

1. Обжарить лук, морковь и перец.

2. Добавить картофель, специи по вкусу, залить водой и варить почти до готовности.

3. Тем временем нарезать баклажан крупным кубиком.

4. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут.

5. К почти готовым овощам добавить баклажан, соус мексикано, чеснок и довести до готовности.

6. В конце посыпать любимой зеленью.

