Самый вкусный тушеный картофель с мясом: добавьте перец и баклажаны

Самый вкусный тушеный картофель с мясом: добавьте перец и баклажаны

Тушеная картошка – блюдо, которое всегда готовят в каждой семье. Привычный рецепт можно сделать значительно вкуснее, если добавить сочные баклажаны и перец.

Идея приготовления сытного овощного рагу опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Самый вкусный тушеный картофель с мясом: добавьте перец и баклажаны

Ингредиенты:

  • картофель – 700 г
  • баклажан – 1 шт.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соус – 2-3 ст.л.
  • приправа "10 овощей" – 2-3 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • любимая зелень

Способ приготовления:

Самый вкусный тушеный картофель с мясом: добавьте перец и баклажаны

1. Обжарить лук, морковь и перец.

Самый вкусный тушеный картофель с мясом: добавьте перец и баклажаны

2. Добавить картофель, специи по вкусу, залить водой и варить почти до готовности.

3. Тем временем нарезать баклажан крупным кубиком.

Самый вкусный тушеный картофель с мясом: добавьте перец и баклажаны

4. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут.

5. К почти готовым овощам добавить баклажан, соус мексикано, чеснок и довести до готовности.

Самый вкусный тушеный картофель с мясом: добавьте перец и баклажаны

6. В конце посыпать любимой зеленью.

