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Самый вкусный салат из пекинской капусты с оригинальным ингредиентом: вкус блюда удивит

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
876
Самый вкусный салат из пекинской капусты с оригинальным ингредиентом: вкус блюда удивит

Салат из пекинской капусты – блюдо, которое умеет готовить каждый. Стоит отметить, что пекинская капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также крабовыми палочками и даже колбасой. 

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Салат из пекинской капусты

Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с крабовыми палочками и майонезом. 

Очень вкусный домашний салат

Ингредиенты: 

  • 1/2 пекинской капусты
  • вареные яйца 
  • кукуруза консервированная 
  • зеленый лук
  • свежий огурец 
  • крабовые палочки или вареная колбаса 
  • любимые специи
  • майонез или йогурт 

Способ приготовления: 

1. Капусту мелко нарежьте, огурцы и яйца брусками. 

Ингредиенты для салата

2. Крабовые палочки порежьте мелко, если колбаса – кубиком. 

Приготовление салата

3. Переложите все продукты в миску, добавьте кукурузу, майонез, специи, перемешайте. 

Готовый салат

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