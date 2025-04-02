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Самый вкусный салат из пекинской капусты с оригинальным ингредиентом: вкус блюда удивит
Салат из пекинской капусты – блюдо, которое умеет готовить каждый. Стоит отметить, что пекинская капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также крабовыми палочками и даже колбасой.
Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с крабовыми палочками и майонезом.
Ингредиенты:
- 1/2 пекинской капусты
- вареные яйца
- кукуруза консервированная
- зеленый лук
- свежий огурец
- крабовые палочки или вареная колбаса
- любимые специи
- майонез или йогурт
Способ приготовления:
1. Капусту мелко нарежьте, огурцы и яйца брусками.
2. Крабовые палочки порежьте мелко, если колбаса – кубиком.
3. Переложите все продукты в миску, добавьте кукурузу, майонез, специи, перемешайте.
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