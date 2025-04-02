Самый вкусный салат из пекинской капусты с оригинальным ингредиентом: вкус блюда удивит

Салат из пекинской капусты – блюдо, которое умеет готовить каждый. Стоит отметить, что пекинская капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также крабовыми палочками и даже колбасой.

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Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с крабовыми палочками и майонезом.

Ингредиенты:

1/2 пекинской капусты

вареные яйца

кукуруза консервированная

зеленый лук

свежий огурец

крабовые палочки или вареная колбаса

любимые специи

майонез или йогурт

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нарежьте, огурцы и яйца брусками.

2. Крабовые палочки порежьте мелко, если колбаса – кубиком.

3. Переложите все продукты в миску, добавьте кукурузу, майонез, специи, перемешайте.

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