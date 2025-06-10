Самый вкусный ленивый "Медовик" для праздничного стола: делимся элементарным рецептом
Один из самых вкусных и легких десертов – "Медовик". Для приготовления которого понадобится немного меда, а также яйца та мука.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" со сметанным кремом, крошкой.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт
- Мед – 150 г
- Масло – 50 г
- Сода – 1 ч.л
- Сахар – 180 г
- Мука – 600-700 (все зависит от вашей муки)
Для крема:
- Сметана 25% – 500 мл
- Сливки 33% – 400 мл
- Сахарная пудра, ванили по вкусу
- Чернослив
Способ приготовления:
1. В железную миску добавить сахар, мед, яйца, масло, поставить миску на паровую баню(кастрюля с кипятком), так чтобы миска не касалась воды, довести до растапливания масла и добавить соду ,всегда помешивать, масса вспенится, добавить 2 ст.л муки, размешать и снять с паровой бани, охладить и добавить остальную муку, заместить тесто и завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 15-20 минут.
2. Далее разделить тесто на 10-11 частей и рассказать на пергаменте каждый отдельно.
3. Каждый корж проколоть вилкой и выпекать по 3 минут при 180С.
4. Смажьте торт кремом, посыпьте крошкой и поставить в холодильник на ночь для пропитки.
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