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Самый вкусный ленивый "Медовик" для праздничного стола: делимся элементарным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Самый вкусный ленивый 'Медовик' для праздничного стола: делимся элементарным рецептом

Один из самых вкусных и легких десертов – "Медовик". Для приготовления которого понадобится немного меда, а также яйца та мука. 

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Торт "Медовик"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" со сметанным кремом, крошкой.

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • Яйца – 3 шт
  • Мед – 150 г
  • Масло – 50 г
  • Сода – 1 ч.л
  • Сахар – 180 г
  • Мука – 600-700 (все зависит от вашей муки)

Для крема: 

  • Сметана 25% – 500 мл
  • Сливки 33% – 400 мл
  • Сахарная пудра, ванили по вкусу
  • Чернослив 

Способ приготовления: 

1. В железную миску добавить сахар, мед, яйца, масло, поставить миску на паровую баню(кастрюля с кипятком), так чтобы миска не касалась воды, довести до растапливания масла и добавить соду ,всегда помешивать, масса вспенится, добавить 2 ст.л муки, размешать и снять с паровой бани, охладить и добавить остальную муку, заместить тесто и завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 15-20 минут. 

Основа для коржей

2. Далее разделить тесто на 10-11 частей и рассказать на пергаменте каждый отдельно.

Готовые коржи

3. Каждый корж проколоть вилкой и выпекать по 3 минут при 180С.

Крем для торта

4. Смажьте торт кремом, посыпьте крошкой и поставить в холодильник на ночь для пропитки.

Готовый торт

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