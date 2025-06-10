Самый вкусный ленивый 'Медовик' для праздничного стола: делимся элементарным рецептом

Один из самых вкусных и легких десертов – "Медовик". Для приготовления которого понадобится немного меда, а также яйца та мука.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" со сметанным кремом, крошкой.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт

Мед – 150 г

Масло – 50 г

Сода – 1 ч.л

Сахар – 180 г

Мука – 600-700 (все зависит от вашей муки)

Для крема:

Сметана 25% – 500 мл

Сливки 33% – 400 мл

Сахарная пудра, ванили по вкусу

Чернослив

Способ приготовления:

1. В железную миску добавить сахар, мед, яйца, масло, поставить миску на паровую баню(кастрюля с кипятком), так чтобы миска не касалась воды, довести до растапливания масла и добавить соду ,всегда помешивать, масса вспенится, добавить 2 ст.л муки, размешать и снять с паровой бани, охладить и добавить остальную муку, заместить тесто и завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 15-20 минут.

2. Далее разделить тесто на 10-11 частей и рассказать на пергаменте каждый отдельно.

3. Каждый корж проколоть вилкой и выпекать по 3 минут при 180С.

4. Смажьте торт кремом, посыпьте крошкой и поставить в холодильник на ночь для пропитки.

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