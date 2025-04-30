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Самый сочный шашлык из куриного филе: рассказываем, в чем лучше мариновать мясо
Из куриного филе можно готовить не только отбивные и котлеты, но еще и сочный шашлык. Мариновать такое мясо лучше всего в йогуртовом маринаде, добавив специи и сок лимона.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из куриного филе.
Ингредиенты:
- Филе куриного бедра – 2 кг
- Йогурт натуральный – 350 г
- Масло растительное – 100 мл
- Лимонный сок – 1/2 шт
- Копченая паприка – 2 ч.л
- Сушеная петрушка – 2 ч.л
- Соль с пряностями для курицы – 2 ст.л
- Перец – 2 ч.л;
- Сушеный розмарин – 2 ч.л
Способ приготовления:
1. Мясо помойте. Жир лучше не срезать.
2. В отдельной посуде смешать йогурт, масло, сок лимона и все специи.
3. Вылейте маринад в мясо, тщательно смешайте, накройте пленкой и оставьте минимум на 2 часа, лучше на ночь.
4. Мясо можно жарить на решетке или на шампурах, на среднем костре, постоянно переворачивая!
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