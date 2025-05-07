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Самый легкий и вкусный салат "Капрезе" с соусом песто: рецепт блюда, которое можно готовить каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Салат "Капрезе" с песто – лучшее блюдо для летнего обеда, ужина или праздничного стола. Готовится этот салат очень просто и быстро, достаточно всего лишь выбрать спелые, сочные помидоры и качественный сыр моцарелла.

Видео дня
Вкусный салат из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Капрезе" из желтых, красных и розовых помидоров, с соусом песто.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • помидоры (черри или обычные) – 2-3 шт.
  • моцарелла – 100 г
  • соус песто – 1-2 ст. л.
  • оливковое масло – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу
  • базилик – для подачи

Способ приготовления:

1. Нарежьте помидоры и моцареллу ломтиками или половинками.

Помидор для блюда

2. Выложите слоями или произвольно.

Приготовление блюда

3. Добавьте сверху соус песто, сбрызните маслом, приправьте солью и перцем.

Соус для салата

Можно посыпать кунжутом или кедровыми орехами, украсьте листьями базилика!

Готовый салат

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