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Самый легкий и вкусный салат "Капрезе" с соусом песто: рецепт блюда, которое можно готовить каждый день
Салат "Капрезе" с песто – лучшее блюдо для летнего обеда, ужина или праздничного стола. Готовится этот салат очень просто и быстро, достаточно всего лишь выбрать спелые, сочные помидоры и качественный сыр моцарелла.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Капрезе" из желтых, красных и розовых помидоров, с соусом песто.
Ингредиенты:
- помидоры (черри или обычные) – 2-3 шт.
- моцарелла – 100 г
- соус песто – 1-2 ст. л.
- оливковое масло – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
- базилик – для подачи
Способ приготовления:
1. Нарежьте помидоры и моцареллу ломтиками или половинками.
2. Выложите слоями или произвольно.
3. Добавьте сверху соус песто, сбрызните маслом, приправьте солью и перцем.
Можно посыпать кунжутом или кедровыми орехами, украсьте листьями базилика!
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