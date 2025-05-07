Самый легкий и вкусный салат "Капрезе" с соусом песто: рецепт блюда, которое можно готовить каждый день

Салат "Капрезе" с песто – лучшее блюдо для летнего обеда, ужина или праздничного стола. Готовится этот салат очень просто и быстро, достаточно всего лишь выбрать спелые, сочные помидоры и качественный сыр моцарелла.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Капрезе" из желтых, красных и розовых помидоров, с соусом песто.

Ингредиенты:

помидоры (черри или обычные) – 2-3 шт.

моцарелла – 100 г

соус песто – 1-2 ст. л.

оливковое масло – по вкусу

соль, перец – по вкусу

базилик – для подачи

Способ приготовления:

1. Нарежьте помидоры и моцареллу ломтиками или половинками.

2. Выложите слоями или произвольно.

3. Добавьте сверху соус песто, сбрызните маслом, приправьте солью и перцем.

Можно посыпать кунжутом или кедровыми орехами, украсьте листьями базилика!

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