Самый бюджетный и вкусный заливной пирог с капустой, луком и вареными яйцами: быстрый рецепт

Заливной пирог может быть альтернативой пиццы и хлеба. Готовить их можно на тесте из кефира, сметаны, молока. А для начинки подойдет капуста, вареные яйца, зеленый лук, шпинат, грибы жареные, фарш.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного заливного пирога на кефире, с капустой, вареными яйцами и зеленым луком.

Ингредиенты:

яйца

400 мл кефира

мука 220-250 грамм

сода 1 чайная ложка

лимонный сок 1 чайная ложка /уксус

соль, сахар по вкусу

Начинка:

капуста

3 отварных яйца

пучок зеленого лука или любимой зелени

кусочек сливочного масла

любимые специи и соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начинки: тушим до полуготовности нарезанную капусту на кусочке сливочного масла. Даем немного остыть и добавляем отварные яйца, зеленый лук, соль и специи по вкусу.

2. Для теста: смешиваем яйца, соль и сахар. Добавляем кефир, муку и перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Тесто по консистенции должно быть как на оладьи. Далее добавляем соду, которую необходимо погасить лимонным соком или уксусом, перемешиваем тесто до однородности.

3. Форму смазываем кусочком сливочного масла и присыпаем мукой, излишки муки убираем. Наливаем 1/3 теста, выкладываем начинку и сверху заливаем остальным тестом. Можно присыпать кунжутом для красоты.

4. Отправляем в разогретую до 175C духовку на 45-50 минут. Через 30 минут можно снизить до 170 градусов, чтобы пирог не подгорел и накрыть фольгой сверху.

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