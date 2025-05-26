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Самый бюджетный и вкусный заливной пирог с капустой, луком и вареными яйцами: быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
2,3 т.
Рецепт пирога

Заливной пирог может быть альтернативой пиццы и хлеба. Готовить их можно на тесте из кефира, сметаны, молока. А для начинки подойдет капуста, вареные яйца, зеленый лук, шпинат, грибы жареные, фарш. 

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Заливной пирог

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного заливного пирога на кефире, с капустой, вареными яйцами и зеленым луком.

С какой вкусной начинкой приготовить пирог

Ингредиенты: 

  • яйца
  • 400 мл кефира
  • мука 220-250 грамм
  • сода 1 чайная ложка
  • лимонный сок 1 чайная ложка /уксус
  • соль, сахар по вкусу

Начинка:

  • капуста
  • 3 отварных яйца
  • пучок зеленого лука или любимой зелени
  • кусочек сливочного масла
  • любимые специи и соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Для начинки: тушим до полуготовности нарезанную капусту на кусочке сливочного масла. Даем немного остыть и добавляем отварные яйца, зеленый лук, соль и специи по вкусу. 

Начинка из капусты для пирога

2. Для теста: смешиваем яйца, соль и сахар. Добавляем кефир, муку и перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Тесто по консистенции должно быть как на оладьи. Далее добавляем соду, которую необходимо погасить лимонным соком или уксусом, перемешиваем тесто до однородности. 

Готовое тесто для пирога

3. Форму смазываем кусочком сливочного масла и присыпаем мукой, излишки муки убираем. Наливаем 1/3 теста, выкладываем начинку и сверху заливаем остальным тестом. Можно присыпать кунжутом для красоты.

Сколько выпекать пирог

4. Отправляем в разогретую до 175C духовку на 45-50 минут. Через 30 минут можно снизить до 170 градусов, чтобы пирог не подгорел и накрыть фольгой сверху.

Готовый пирог

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