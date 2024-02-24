Самый большой донор для ВСУ – Ринат Ахметов: исследование NV

Издание NV Бизнес проанализировало вклад 52 крупнейших компаний Украины в помощь стране во время войны с россией. Наибольшие взносы внесли три украинских бизнесмена.

Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко выделили больше донатов на помощь ВСУ и гуманитарные нужды.

На первом месте по вкладу – компания SCM Рината Ахметова – суммарно это 7,6 млрд грн. На втором месте – бизнес и фонды Виктора Пинчука с 5,77 млрд грн. Замыкает тройку лидеров Фонд Петра Порошенко, сумма помощи которого составила 4 млрд грн.

Среди других бизнесов суммы помощи озвучили Новая Почта (2,75 млрд грн), агрокомпания Kernel (2,038 млрд грн), Эпицентр (2 млрд грн). Суммарно ответившие на запросы NV Бизнес компании выделили на ВСУ и гуманитарные нужды около 48 млрд грн.

Издание отмечает, что тысячи малых и средних бизнесов продолжают донатить непосредственно в подразделения ВСУ или локальные фонды, и все эти взносы, которые играют значительную роль в процессе помощи армии, подсчитать невозможно.