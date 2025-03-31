Самый безопасный молочный майонез без яиц за 2 минуты: идеально для праздничных салатов

Самый простой и популярный соус для салатов и закусок – майонез. Готовить его можно не только из сырых яиц, очень вкусно и безопасно будет приготовить майонез из вареных яиц, а также из молока, авокадо и даже сока от консервированного горошка.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного майонеза, который готовится без яиц!

Ингредиенты:

150 мл молока

300 мл растительного масла

2 ч.л. ласковой горчицы

2 ст.л. лимонного сока

1/2 ч.л. соли без горки

1,5 ч.л. сахара

Способ приготовления:

1. В посуду для взбивания выбирайте высокую банку или пластиковую чашу, выливаем молоко и масло. Ножи блендера опускаем на дно посуды и начинаем взбивать, плавно приподнимая блендер вверх и опуская.

2. Во взбитую массу добавляем горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбиваем.

Готовый майонез можно хранить не больше 3 дней!

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