Самый безопасный молочный майонез без яиц за 2 минуты: идеально для праздничных салатов
Самый простой и популярный соус для салатов и закусок – майонез. Готовить его можно не только из сырых яиц, очень вкусно и безопасно будет приготовить майонез из вареных яиц, а также из молока, авокадо и даже сока от консервированного горошка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного майонеза, который готовится без яиц!
Ингредиенты:
- 150 мл молока
- 300 мл растительного масла
- 2 ч.л. ласковой горчицы
- 2 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. соли без горки
- 1,5 ч.л. сахара
Способ приготовления:
1. В посуду для взбивания выбирайте высокую банку или пластиковую чашу, выливаем молоко и масло. Ножи блендера опускаем на дно посуды и начинаем взбивать, плавно приподнимая блендер вверх и опуская.
2. Во взбитую массу добавляем горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбиваем.
Готовый майонез можно хранить не больше 3 дней!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: