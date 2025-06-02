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Самые вкусные бутерброды со шпротами и пикантной намазкой: рецепт закуски на все случаи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Рецепт закуски

Бутерброды со шпротами – классика, которую умеют готовить все. А для яркого вкуса добавьте в закуску соленые или свежие огурцы, зелень, а также помидор, а для пикантности – чеснок. 

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Вкусные бутерброды со шпротами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и вкусной намазкой.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Багет – 1 шт
  • Яйцо – 1 шт
  • Плавленый сырок – 1 шт
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Майонез
  • Зелень
  • Огурец – 1 шт
  • Шпроты – 1 банка

Способ приготовления:

1. Хлеб порежьте, подсушите.

Багет для бутербродов

2. Намазка: взбейте сыр с вареным яйцом, майонезом, зеленью и чесноком.

Приготовление бутербродов

3. Смажьте хлеб намазкой, выложите шпроты и слайс огурца.

Готовые бутерброды

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