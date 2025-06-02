Самые вкусные бутерброды со шпротами и пикантной намазкой: рецепт закуски на все случаи

Бутерброды со шпротами – классика, которую умеют готовить все. А для яркого вкуса добавьте в закуску соленые или свежие огурцы, зелень, а также помидор, а для пикантности – чеснок.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и вкусной намазкой.

Ингредиенты:

Багет – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Плавленый сырок – 1 шт

Чеснок – 2-3 зубчика

Майонез

Зелень

Огурец – 1 шт

Шпроты – 1 банка

Способ приготовления:

1. Хлеб порежьте, подсушите.

2. Намазка: взбейте сыр с вареным яйцом, майонезом, зеленью и чесноком.

3. Смажьте хлеб намазкой, выложите шпроты и слайс огурца.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: