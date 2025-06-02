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Самые вкусные бутерброды со шпротами и пикантной намазкой: рецепт закуски на все случаи
Бутерброды со шпротами – классика, которую умеют готовить все. А для яркого вкуса добавьте в закуску соленые или свежие огурцы, зелень, а также помидор, а для пикантности – чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и вкусной намазкой.
Ингредиенты:
- Багет – 1 шт
- Яйцо – 1 шт
- Плавленый сырок – 1 шт
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Майонез
- Зелень
- Огурец – 1 шт
- Шпроты – 1 банка
Способ приготовления:
1. Хлеб порежьте, подсушите.
2. Намазка: взбейте сыр с вареным яйцом, майонезом, зеленью и чесноком.
3. Смажьте хлеб намазкой, выложите шпроты и слайс огурца.
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