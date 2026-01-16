Самые старые супруги в истории: в чем секрет крепкой любви пары. Фото

Американская пара, которая познакомилась более 80 лет назад, официально побила рекорд своей историей любви.

Лайл и Элеонора Гиттенс (США) были студентами Университета Кларка Атланты, когда впервые встретились в 1941 году. Они не сомневались, что им суждено быть вместе, и поженились в следующем году, рассказывает Книга рекордов Гиннеса.

Теперь, с общим возрастом 216 лет и 132 дней (ему 108, а ей 107), они являются не только старейшей живой супружеской парой, но и старейшей супружеской парой за всю историю (совокупный возраст).

Их рекорды подтвердили эксперты по долголетию LongeviQuest.

Когда они впервые встретились, Лайл играл в баскетбольной команде своего колледжа, а Элеонора пришла на игру, чтобы поддержать их. Женщина призналась, что не помнит, что произошло на той игре, только то, что именно там она впервые увидела Лайла.

Пара продолжала планировать день своей свадьбы, несмотря на то, что знала, что Лайла, скорее всего, призовут на Вторую мировую войну.

Они поженились 4 июня 1942 года, когда Лайл получил трехдневный отпуск с учебы, то есть в этом году они отпраздновали 83-ю годовщину своей свадьбы.

Лайла отправили в Италию служить в его армейскую часть, 92-ю пехотную дивизию. К тому времени Элеонора уже была беременна их первым ребенком. Далее Она переехала в Нью-Йорк, где впервые встретилась с семьей Лайла.

Она устроилась на работу в бухгалтерию компании по производству авиационных запчастей и продолжала поддерживать связь со своим возлюбленным, написав ему письма.

Однако, к сожалению, письма подвергались строгой цензуре со стороны военных почтовых клерков, и большинство слов Лайла к Элеоноре были отредактированы.

Когда война закончилась, Лайл и Элеонора наконец смогли построить свою жизнь вместе.

Они поселились в Нью-Йорке, где у них родились дочери Анжела и Игна, младшие сестры их сына Лайла Роджерса, который приехал сюда во время войны.

Впоследствии супруги получили работу в правительстве, сдав экзамен на государственную службу в Нью-Йорке, и им нравилось работать вместе.

В 69 лет Элеонора получила докторскую степень по городскому образованию в Университете Фордхэма, и они оба оставались активными членами Ассоциации выпускников Университета Кларка в Атланте в течение десятилетий.

После того, как им обоим исполнилось по сто лет, их дочь Анжела перевезла их в Майами, чтобы они жили ближе к ней. Лайл скучает по любимому Нью-Йорку, но в Майами они счастливы вместе.

Когда Бен Мейерс из LongeviQuest попросил их поделиться секретом такого долгого и счастливого брака, Элеонора ответила: "Мы любим друг друга". А Лайл ответил просто: "Я люблю свою жену".

