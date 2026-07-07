Самые счастливые знаки зодиака, которым никогда не нужно напрягаться: топ-3

Астрологи выделяют среди всех знаков зодиака три, которым везет всю жизнь. Среди всех на первом месте это Львы, на втором Стрельцы и третьем Близнецы. Секрет их удачи кроется в огненной и воздушной энергии, позитивном мышлении и умении наслаждаться жизнью.

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Как утверждают астрологи, благодаря своей внутренней вере, эти знаки зодиака всегда берутся без размышлений за новые дела и им всегда в них везет, пишет Parad.

Стрелец

Главные оптимисты. Они искренне верят в лучшее и быстро отпускают проблемы. Жизнь воспринимают как увлекательное путешествие, а благодаря открытости легко притягивают хороших людей и новые возможности.

Лев

Уверены, что рождены для счастья и успеха. Умеют радоваться своим победам, любят находиться в центре внимания и заряжают своим энтузиазмом окружающих. Часто получают щедрые подарки от судьбы.

Близнецы

Черпают счастье в общении, новых знаниях и переменах. Их секрет – невероятная легкость. Они не зацикливаются на неудачах, быстро переключаются на позитив и открыты всему новому.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надtжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несtт ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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