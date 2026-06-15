Самые кардинальные знаки зодиака, которые никогда не меняют своих решений: топ-4
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Астрологи утверждают, что среди всех знаков зодиака есть 4 самые кардинальные знаки зодиака – это Овен, Рак, Весы и Козерог. Они отличаются крайне скверными чертами характера.
Редакция AstroOboz делится интересной информацией от астрологов, почему же эти 4 знака зодиака, которых тяжело переубедить в планах и действиях.
Овен
Начинает весну (день весеннего равноденствия). Стихия — Огонь. Отвечает за импульс, старт и лидерство.
Рак
Начинает лето (день летнего солнцестояния). Стихия — Вода. Отвечает за эмоциональные основы, дом и защиту семьи.
Весы
Начинают осень (день осеннего равноденствия). Стихия — Воздух. Отвечают за дипломатию, партнерство и правосудие.
Козерог
Начинает зиму (день зимнего солнцестояния). Стихия — Земля. Отвечает за стратегию, карьеру и достижение долгосрочных целей.
Главные качества кардинального креста: инициативность, эти знаки всегда делают первый шаг и генерируют новые идеи.
Решительность
Они стремятся менять мир вокруг себя, а не подстраиваться под него.
Энергия действия
Мм тяжело долго сидеть на месте, они ориентированы на видимый результат.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
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