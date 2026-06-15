Самые кардинальные знаки зодиака, которые никогда не меняют своих решений: топ-4

Астрологи утверждают, что среди всех знаков зодиака есть 4 самые кардинальные знаки зодиака – это Овен, Рак, Весы и Козерог. Они отличаются крайне скверными чертами характера.

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Редакция AstroOboz делится интересной информацией от астрологов, почему же эти 4 знака зодиака, которых тяжело переубедить в планах и действиях.

Овен

Начинает весну (день весеннего равноденствия). Стихия — Огонь. Отвечает за импульс, старт и лидерство.

Рак

Начинает лето (день летнего солнцестояния). Стихия — Вода. Отвечает за эмоциональные основы, дом и защиту семьи.

Весы

Начинают осень (день осеннего равноденствия). Стихия — Воздух. Отвечают за дипломатию, партнерство и правосудие.

Козерог

Начинает зиму (день зимнего солнцестояния). Стихия — Земля. Отвечает за стратегию, карьеру и достижение долгосрочных целей.

Главные качества кардинального креста: инициативность, эти знаки всегда делают первый шаг и генерируют новые идеи.

Решительность

Они стремятся менять мир вокруг себя, а не подстраиваться под него.

Энергия действия

Мм тяжело долго сидеть на месте, они ориентированы на видимый результат.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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