Самому маленькому ребенку было полтора года: в Харькове попрощались с семьей, которая погибла в результате российского обстрела. Фото

В Харькове 21 августа похоронили пять членов одной семьи, которых убила российская атака по жилому дому в Индустриальном районе. Всего в результате обстрела, который произошел утром 18-го числа, погибли семь человек.

В пятницу состоялись похороны мамы Татьяны и сына Артема Морозовых, папы Руслана и дочери Мии Серги, а также бабушки Галины Чернышевой. "Ґвара Медіа" показало, как проходило прощание с жертвами российского военного преступления.

Семья Серга-Морозовых погибла в собственной квартире

Семья проживала на верхнем этаже разрушенного дома. Накануне выходных к ним в гости приехала бабушка.

18 августа, когда четыре вражеских дрона атаковали дом, погибли все, кто находился в квартире: 57-летняя бабушка, 45-летний отец, 38-летняя мать, 16-летний сын и полуторагодовалая дочь.

Артему исполнилось 16 лет всего за три дня до трагедии. На похоронах друзья и одноклассники парня до последнего не отходили от его гроба.

Тела внука и бабушки идентифицировали с помощью ДНК.

Погибший отец Руслан Серга – сирота, родом из села Николаевка на Черниговщине. Переехав в Харьков, мужчина впервые женился, у него родилась дочь. Вторую жену он также встретил в Харькове. На тот момент у женщины был сын. Впоследствии у супругов родилась общая дочь Мия.

После начала большой войны Руслан стал на защиту страны, вступив в ряды 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, но в 2023-м его демобилизовали по состоянию здоровья.

Собратья Руслана не смогли приехать на похороны, поэтому 20 августа выпустили прощальный артиллерийский залп в его честь.

У бывшего военнослужащего осталась дочь Полина от первого брака – 18 августа она ночевала у своей мамы, что уберегло девушке жизнь.

На церемонию прощания пришли родственники, знакомые, коллеги и соседи. Лидия Ивановна – тетя погибшего мужчины – рассказала, что Руслан был ей как сын, ведь его мать и отец умерли. Вечером 17 августа Серга позвонил ей и пообещал приехать к ней, чтобы сделать ремонт.

"Не успели даже ребенком тем порадоваться. Слава Богу, что они хоть раз приехали. Он был крестным у своего брата двоюродного, между их детьми разница – месяц", – рассказала Оксана, двоюродная сестра Руслана.

Елена, жена родного брата Руслана, призналась, что так и не успела лично познакомиться с Таней и маленькой Мией; они виделись только по видеосвязи.

Когда женщина увидела страшные кадры обстрела, то сразу связалась с полицией, потому что узнала дом семьи. "Он очень любил своих детей, для него это было главное в жизни", – рассказала Елена о Руслане.

Соседка погибшей семьи Оксана рассказала, что спаслась, потому что после первого же удара выбежала на улицу вместе со своим ребенком.

"Мужчину взрывной волной выбросило с шестого этажа, а потом маму, дочь и сына... Молодая пара, только купили квартиру, родили ребенка здесь, и не стало целой семьи", – сказала она.

Обстрел Харькова 18 августа

Около 5:00 понедельника российские беспилотники ударили по многоквартирному дому в Индустриальном районе Харькова. Погибли семь человек, 23 пострадали. Двух удалось спасти работникам ГСЧС и еще двое, которые считались пропавшими, вышли на связь.

По данным ГСЧС, в результате попаданий в жилую пятиэтажку произошли разрушения и пожары на первом, третьем и пятом этажах на общей площади 900 квадратных метров.

Всего обстрелом повреждены 19 многоквартирных домов и 15 автомобилей.

Известно, что погибшая Татьяна Морозова работала в фармацевтической компании, а ее муж Руслан Серга был там водителем-курьером. Мужчина мобилизовался в 2022 году после начала полномасштабного вторжения, однако в 2023-м не смог продолжать службу по состоянию здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, удар по жилому дому в Харькове был целенаправленный – "Шахеды" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в 5 часов утра.

