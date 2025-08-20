Россияне убили в Харькове большую семью бывшего военного: у Руслана Серги осталась одна дочь-студентка от первого брака

В Харькове 18 августа во время российского обстрела погибла большая семья бывшего военного Руслана Серги. Сразу четыре вражеских шахеда целенаправленно атаковали многоквартирный жилой дом. Погибшие жили на верхнем этаже, шансов спастись у них не было. У Руслана осталась дочь Полина от первого брака, в этом году она поступила в вуз.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Заботился обо всех своих детях

Только накануне трагедии, в субботу, семья 45-летнего Руслана Серги отметила 16-летие Артема. Это сын от первого брака его жены, 38-летней Татьяны. А в ночь на понедельник 18 августа российские шахеды убили всех пятерых.

Под руинами дома погибли Артем, супруги Руслан и Татьяна, также их общая 1,5 летняя дочь Мия и ее бабушка (мама Татьяны) 57-летняя Галина.

"Мама Татьяны буквально два месяца как приехала к ним нянчиться с Мией. Потому что Таня уже вышла на работу. Она работала в фармацевтической компании, там же где и Руслан, он там был водителем-курьером", – со слезами в голосе рассказывает OBOZ.UA первая супруга Руслана Людмила.

Женщина занимается изготовлением сладких букетов из зефира. На своей страничке в Facebook она опубликовала фото Руслана с их дочерью Полиной. Девочка в этом году поступила в институт, хочет стать графическим дизайнером.

Отец всегда заботился о своих детях, никогда не забывал о Полине, поддерживал дружеские отношения с первой семьей.

"Он во всем ее поддерживал. Мы договорились, что контракт на учебу дочери будем оплачивать пополам. Но вот видите, как вышло", – продолжает Людмила.

О бывшем муже она отзывается с теплотой. Рассказывает, что после начала полномасштабной войны он их с дочерью забрал жить к себе в новую семью. Чтобы все были рядом. Позже Людмила с Полиной поехали в Польшу.

Руслан также увез свою новую семью – Татьяну с Артемом – и после этого отправился добровольцем на фронт, чтобы с оружием защищать своих родных.

Служил он в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Примерно два года назад демобилизовался по состоянию здоровья. Тогда семья купила квартиру в этом доме и переселилась. Там у них родилась маленькая Мия.

Родственники о трагедии узнали из новостей

Сам Руслан родом из Черниговской области, село Николаевка. Первая супруга тоже с Черниговщины. Они познакомились давно, а когда Людмила поехала в Харьков учиться, то Руслан отправился за ней. Так Харьков стал для них вторым домом.

Но через 18 лет они расстались. Руслан работал оператором видеонаблюдения в одном из супермаркетов, там уже познакомился со второй будущей женой Татьяной. Потом оба перешли работать в фармацевтическую компанию.

"Руслан был очень светлым и честным человеком. Я жена его брата, знала его лет 14. Мама у них умерла, поэтому они остались вдвоем. Он очень любил готовить, чтобы все могли вкусно поесть. Помню, придет к нам, а я готовлю картошку пожарить. Он тут же подключается, говорит, что не так режешь, нужно по-другому, добавит разного мяса, сыром посыплет, чтобы было вкусно и сытно. Даже если в доме стол от еды ломится, но ему хочется добавить чего-то вкусного, он встанет из-за стола, найдет продукты и тут же сам приготовит", – рассказывает OBOZ.UA о нем жена его брата Елена.

Она добавляет, что Руслан был очень хорошим отцом, он умел любить и дружить со всеми своими детьми, включая и Артема, Полину и маленькую Мию, никого из них он не обделял своей заботой, со всеми общался.

О том, что с семьей Руслана случилась беда, первой узнала Людмила. Она увидела в новостях горящий дом и узнала его. И стала звонить им, но никто не отозвался. Потом с ней связался сосед Руслана, который уже был в больнице. Он подтвердил, что у них такое случилось и, скорее всего, семья Руслана не выжила.

"Мы сейчас находимся в Днепре. Смотрели новости, отслеживали, кого достали. Потом я позвонилась в полицию и наши данные передали группе, которая занималась поисками погибших. Мы еще до того, как появились сообщения о погибших, по описанию поняли, что это наши. Маленькая девочка, 16-летний парень, женщина... Позвонила сестра Тани Оля и тоже подтвердила нам", – продолжает Елена.

Сейчас родные готовятся к похоронам, они пройдут уже в четверг, 21 августа. Брат Руслана еще не может поверить в то, что случилось, погибли сразу пятеро близких людей.

Если кто-то хочет помочь семье с похоронами, может перечислить средства на банку send.monobank.ua/jar/3C1fcg8Cae или карточку 4441 1111 2756 0203.

Также можно помочь дочери Руслана Полине, чтобы она могла продолжить учебу на контракте в Харьковском национальном университете им. Бекетова: send.monobank.ua/jar/6eyfQLCJzs, карта 4441 1111 2735 7436. Отец Полины очень хотел, чтобы его дочь стала студенткой университета.