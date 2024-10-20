Самолет, куча земельных участков, 7 млн долларов наличными, паркоместа, квартиры и не только: что задекларировал руководитель Бюро экономической безопасности Полтавской области

Очередной коррупционный скандал разгорается в Полтавской области. Там руководитель Бюро экономической безопасности Олег Пахниц задекларировал безумное состояние и имущество, среди которого, например, самолет.

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Об этом сообщил блоггер Михаил Шнайдер. Также можно проверить информацию в соответствующем документе на сайте. Декларация находится в свободном доступе.

"Я видел очень много, но здесь просто какая-то фантастика. Друзья, это Олег Пахниц. Бывший прокурор, а сейчас целый руководитель управления бюро экономической безопасности в целой Полтавской области. И этот господин только официально задекларировал 7 миллионов долларов налом и собственный самолет Socata TB 20 GT", – написал блогер.

Он отметил, что ориентировочная стоимость самолета более 400 тысяч долларов. Кроме того, Пахниц и его семья владеют десятками земельных участков, квартирами, паркингами, элитными автомобилями, а также недвижимостью в Словакии.

"Здесь даже Крупа со своими мешками с деньгами просто отдыхает. Поэтому когда вам в очередной раз скажут, что мы бедная страна, не верьте. Мы не бедны – мы крепко ограблены", – резюмировал информацию Шнайдер.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября 2024 Татьяну Крупу и ее сына Александра, находившегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашлось наличных в разных валютах на $6 млн.

7 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы. В качестве альтернативы установлен залог в размере 500 млн грн.

Дело Крупы передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Теперь расследованием будут заниматься его детективы. А 17 октября Апелляционная палата ВАКС будет рассматривать жалобу адвокатов на арест Крупы с альтернативой залогу. Защита считает, что сумма 500 млн. грн. якобы нарушает правила установления залогов.

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