За скандальную главу МСЭК Крупу возьмется НАБУ: дело уже передали

Дело главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Теперь расследованием будут заниматься именно его детективы.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. "Дело по подозрению руководителя Хмельницкой МСЭК, депутата Хмельницкого облсовета от "Слуги народа" Татьяны Крупы в незаконном обогащении передали в НАБУ. Депутаты облсоветов и статья об обогащении подпадают под подследственность детективов", – отметил он.

Также Новиков добавил, что завтра, 17 октября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) будет рассматривать жалобу адвокатов на арест Крупы с альтернативой залога. Защита считает, что сумма в 500 млн грн якобы нарушает правила установления залогов.

Напомним, 4 октября 2024 года Татьяну Крупу и ее сына Александра, который находился на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашлось наличных в разных валютах на $6 млн.

Впоследствии, 7 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы. В качестве альтернативы установлен залог в размере 500 млн грн.

Согласно официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 гектара. А также электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, также следствие обнаружило у Крупы и ее семьи миллионные счета в польских банках. Жти средства не были отображены в декларации Крупы за 2023 год.

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