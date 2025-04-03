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Самое вкусно блюдо из мяса: рецепт бризолей с твердым сыром для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
309
Самое вкусно блюдо из мяса: рецепт бризолей с твердым сыром для пасхального стола

Бризоли – лучшая альтернатива котлетам, отбивным. И к тому же готовятся они намного проще и при этом будут очень сытными и вкусными.

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Вкусные бризоли с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей, с мясным фаршем и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Фарш – 300 г
  • Лук – 1 шт
  • Творожный сыр – 80 г
  • Яйца – 2 шт(для кляра)
  • Молоко – 100 мл(для кляра)
  • Соль, перец, чеснок по вкусу
  • Вафля фигурная (ромб) – 1 упаковка 

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш с тертым сыром, добавьте специи.

Начинка для блюда

2. Сформируйте бризоли.

Приготовление блюда

3. Обмокните в яичной смеси.

Жареные бризоли

4. Пожарьте бризоли до готовности.

Готовые бризоли

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