Видео дня
Самое вкусно блюдо из мяса: рецепт бризолей с твердым сыром для пасхального стола
Бризоли – лучшая альтернатива котлетам, отбивным. И к тому же готовятся они намного проще и при этом будут очень сытными и вкусными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей, с мясным фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- Фарш – 300 г
- Лук – 1 шт
- Творожный сыр – 80 г
- Яйца – 2 шт(для кляра)
- Молоко – 100 мл(для кляра)
- Соль, перец, чеснок по вкусу
- Вафля фигурная (ромб) – 1 упаковка
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с тертым сыром, добавьте специи.
2. Сформируйте бризоли.
3. Обмокните в яичной смеси.
4. Пожарьте бризоли до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: