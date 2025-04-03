Самое вкусно блюдо из мяса: рецепт бризолей с твердым сыром для пасхального стола

Бризоли – лучшая альтернатива котлетам, отбивным. И к тому же готовятся они намного проще и при этом будут очень сытными и вкусными.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей, с мясным фаршем и сыром.

Ингредиенты:

Фарш – 300 г

Лук – 1 шт

Творожный сыр – 80 г

Яйца – 2 шт(для кляра)

Молоко – 100 мл(для кляра)

Соль, перец, чеснок по вкусу

Вафля фигурная (ромб) – 1 упаковка

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с тертым сыром, добавьте специи.

2. Сформируйте бризоли.

3. Обмокните в яичной смеси.

4. Пожарьте бризоли до готовности.

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