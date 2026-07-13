"Самое главное – вернуть человека к полноценной жизни": история защитника Мариуполя Максима Полупанова

Максим Полупанов – защитник Мариуполя, морской пехотинец, служивший в армии с 2014 года, получил восемь ранений и долгое время находился в плену. В рамках проекта "Сердце Азовстали", являющегося частью Фонда Рината Ахметова, защитник получил собственную квартиру, а также стал тренером по посттравматическому росту и сегодня помогает другим военным вернуться к полноценной жизни. Максим родом из Крыма. В начале полномасштабного вторжения он защищал Мариуполь, где получил ранение. Он был участником так называемого "тихого" прорыва на "Азовсталь", когда морпехам удалось пройти мимо вражеских блокпостов почти без единого выстрела.

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В конце мая 2022 года защитник по приказу высшего командования сдался в плен. Там он пережил пытки, тяжелые ранения и постоянное психологическое давление.

Максим Полупанов уже дважды был вынужден покидать свой дом из-за российской оккупации. Теперь у него есть собственная квартира в Киевской области, где он вместе с сыном будет строить новое будущее. После возвращения одним из самых сложных испытаний для него стало осознание того, что из-за состояния здоровья он больше не сможет вернуться на службу в морскую пехоту. Именно тогда для Максима начался новый этап – поиск другой роли, опоры и собственного пути после пережитого. ""Спасибо общественной организации "Сердце Азовстали", "Стальному фронту" Рината Ахметова за то, что помогаете нам, что делаете такое великое дело", – делится защитник.

Для военных, переживших войну, ранения или плен, важно не только восстановиться после пережитого, но и обрести новое видение себя и своего будущего. Именно в этом заключается смысл посттравматического роста – пути от боли и потерь к внутренней опоре, новым решениям и смыслам. Это направление сегодня является ключевым в работе ОО "Сердце Азовстали" по поддержке защитников Мариуполя. Сегодня Максим Полупанов сам является одним из тренеров направления посттравматического роста "Сердца Азовстали". После прохождения специализированного обучения он помогает защитникам Мариуполя, вернувшимся из плена или проходящим реабилитацию после ранений, адаптироваться к жизни после пережитого и найти свой собственный путь развития. "Возвращение из плена – это только первый шаг. Самое главное – вернуть человека к полноценной жизни", – убежден Максим Полупанов.