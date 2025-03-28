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Самая вкусная тушеная капуста с грибами и томатной пастой: рецепт постного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,5 т.
Рецепт капусты

Тушеная капуста – одно из самых бюджетных и вкусных домашних блюд, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте мясо, овощи, томатную пасту, специи.

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Вкусная тушеная капуста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты, которая готовится с чесноком и томатной пастой. 

Рецепт капусты

Ингредиенты: 

  • 1 капуста – 1,5 кг
  • 1 средняя морковь
  • 1 средний лук
  • грибы 
  • перец консервированный
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1,5 ст.л. томатной пасты
  • 100-150 мл воды
  • соль, перец, масло, лавровый лист

Способ приготовления: 

1. Обжарьте грибы, лук, морковь.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте капусту, специи, томатную пасту, воду и тушите.

Приготовление капусты

3. Добавьте консервированный перец и накройте крышкой!

Готовая тушеная капуста

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