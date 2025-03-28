Самая вкусная тушеная капуста с грибами и томатной пастой: рецепт постного блюда

Тушеная капуста – одно из самых бюджетных и вкусных домашних блюд, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте мясо, овощи, томатную пасту, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты, которая готовится с чесноком и томатной пастой.

Ингредиенты:

1 капуста – 1,5 кг

1 средняя морковь

1 средний лук

грибы

перец консервированный

3-4 зубчика чеснока

1,5 ст.л. томатной пасты

100-150 мл воды

соль, перец, масло, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Обжарьте грибы, лук, морковь.

2. Добавьте капусту, специи, томатную пасту, воду и тушите.

3. Добавьте консервированный перец и накройте крышкой!

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