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Самая вкусная тушеная капуста с грибами и томатной пастой: рецепт постного блюда
Тушеная капуста – одно из самых бюджетных и вкусных домашних блюд, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте мясо, овощи, томатную пасту, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты, которая готовится с чесноком и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 1 капуста – 1,5 кг
- 1 средняя морковь
- 1 средний лук
- грибы
- перец консервированный
- 3-4 зубчика чеснока
- 1,5 ст.л. томатной пасты
- 100-150 мл воды
- соль, перец, масло, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Обжарьте грибы, лук, морковь.
2. Добавьте капусту, специи, томатную пасту, воду и тушите.
3. Добавьте консервированный перец и накройте крышкой!
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