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Самая вкусная и бюджетная закуска из крабовых палочек: готовится 10 минут
Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. К тому же они хорошо сочетаются со всеми продуктами, а также соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из вареных яиц и крабовых палочек.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- крем-сыр – 2 ст.л
- авокадо – 1/2 шт.
- черри – 6-8 шт.
- крабовые палочки – 150 г
- соль | перец | сушеный чеснок – по вкусу
- хлеб темный – 3-4 кусочка
- сливочное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Хлеб обжариваем на сливочном масле до румяности.
2. Яйца натираем на мелкую терку и добавляем измельченные крабовые палочки и нарезанные помидоры. Также всыпаем специи и добавляем крем-сыр, хорошо перемешиваем.
3. На хлеб выкладываем нарезанное авокадо, а сверху намазку и можно сразу есть.
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