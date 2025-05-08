Самая вкусная и бюджетная закуска из крабовых палочек: готовится 10 минут

Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. К тому же они хорошо сочетаются со всеми продуктами, а также соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из вареных яиц и крабовых палочек.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

крем-сыр – 2 ст.л

авокадо – 1/2 шт.

черри – 6-8 шт.

крабовые палочки – 150 г

соль | перец | сушеный чеснок – по вкусу

хлеб темный – 3-4 кусочка

сливочное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Хлеб обжариваем на сливочном масле до румяности.

2. Яйца натираем на мелкую терку и добавляем измельченные крабовые палочки и нарезанные помидоры. Также всыпаем специи и добавляем крем-сыр, хорошо перемешиваем.

3. На хлеб выкладываем нарезанное авокадо, а сверху намазку и можно сразу есть.

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