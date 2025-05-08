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Самая вкусная и бюджетная закуска из крабовых палочек: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. К тому же они хорошо сочетаются со всеми продуктами, а также соусами. 

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Намазка из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из вареных яиц и крабовых палочек. 

Что приготовить из крабовых палочек

Ингредиенты: 

  • яйца – 2 шт. 
  • крем-сыр – 2 ст.л
  • авокадо – 1/2 шт.
  • черри – 6-8 шт.
  • крабовые палочки – 150 г
  • соль | перец | сушеный чеснок – по вкусу
  • хлеб темный – 3-4 кусочка
  • сливочное масло – для жарки

Способ приготовления: 

1. Хлеб обжариваем на сливочном масле до румяности.

Хлеб для закуски

2. Яйца натираем на мелкую терку и добавляем измельченные крабовые палочки и нарезанные помидоры. Также всыпаем специи и добавляем крем-сыр, хорошо перемешиваем.

Приготовление намазки

3. На хлеб выкладываем нарезанное авокадо, а сверху намазку и можно сразу есть. 

Готовая закуска

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