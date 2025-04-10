Самая удачная и пышная паска на йогурте: самый простой рецепт

Паски – главный символ светлого праздника Паски. Готовить паски можно на сдобном тесте на молоке, а также отлично подойдет творожное тесто, а также просто творожные паски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски на йогурте и молоке, которая будет очень легкой и пышной.

Ингредиенты:

120 г белого йогурта

150 мл молока

80 г сахара

17 г "живых" дрожжей

1 ч.л куркумы

2 желтков

500 г муки

100 г сливочного масла

200-300 г цукатов/изюма

Способ приготовления:

1. Опара: в миске смешайте йогурт, молоко, сахар, дрожжи и перемешайте до растворения дрожжей. Для цвета добавляем куркуму, желтки, перемешиваем и всыпаем муку, замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем вымешиваем руками на поверхности до однородности (оно будет тугое, так и должно быть).

2. Далее в 4-5 этапа вводим сливочное масло, не все сразу! Когда масло введенное тесто будет мягким и эластичным, формируем шарик и перекладываем в смазанную маслом миску, накрываем пленкой и оставляем при комнатной температуре на 40-50 минут (должно хорошо подойти).

3. Далее тесто выкладываем на смазанный маслом стол и вытаскиваем как на видео, сверху добавляем изюм или цукаты и заворачиваем. Перекладываем в миску, накрываем пленкой и оставляем подходить при комнатной температуре на 1-2 часа.

4. После делим тесто на 4 части, формируем шарики и раскладываем по формам. Накрываем полотенцем и даем им хорошо подойти (40-90 минут).

5. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. После охлаждаем, достаем из формы и украшаем.

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