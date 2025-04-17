Самая пышная паска на 6 желтках: рецепт удачной пасхальной выпечки

Домашние паски лучше всего готовить на опаре, если вы хотите, чтобы они были очень мягкими и пышными. Важно для опары брать только "живые" дрожжи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и удачной паски с вкусной начинкой из сгущенного молока.

Ингредиенты:

Опара:

20 г свежих дрожжей, 150 мл молока, по 1 ст.л. сахара и 1 ст.л. муки из общего количества

Тесто:

6 желтков

350 г муки

100 г сметаны

150 сахара

120 мягкого масла

щепотка соли, ваниль, цедра 1 апельсина

Начинка:

100 г вареной сгущенки, 100 г крем-сыра, 100 г сливок 33%

глазурь – белковая

Способ приготовления:

1. Для опары: соединяем теплое молоко, дрожжи и по 1 ст.л сахара и муки из общего количества.

2. Взбиваем желтки с остальным сахаром до пышности 10 минут. К взбитым желткам добавляем опару, сметану, муку, щепотку соли, ваниль, цедру – смешиваем миксером насадками крюка (для замешивания теста), добавляем мягкое масло и смешиваем 5-6 минут до однородности, оставляем тесто подходить на 2 часа.

3. Готовое тесто снова взбиваем миксером с насадкой крюка – 10 минут, оно станет гладким.

4. Руки и поверхность смазываем маслом, делим тесто на 3 равные части и выкладываем в 3 формы по 11 см. оставляем подойти на 1 час, тесто должно не доходить до верха на 1-1,5 см.

5. Выпекаем на нижнем уровне решетки, при 180 С 30 минут, если верх подгорает – накройте фольгой.

6. Охлаждаем, вырезаем серединку и наполняем начинкой (соединяем ингредиенты и взбиваем миксером 5 минут). Готовые готовые паски покройте глазурью и оставляем до высыхания глазури и желательно хранить их в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: