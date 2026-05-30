'Самая дорогая инфраструктурная инвестиция в образование': Лисовой сказал, сколько подземных школ уже работают в Украине

По состоянию на май в Украине уже есть более сотни школ, размещенных в укрытиях, еще 113 – на разных этапах строительства. Такие учебные заведения критически необходимы прежде всего на прифронтовых территориях.

Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой. Он сообщил "Радио Свобода", что из 113 подземных школ, которые строятся, большинство – более 60% – будут готовы к 1 сентября.

Возведение подземных школ является дорогим, но необходимым

Глава МОН сообщил, что в целом обучение в защищенных школах-укрытиях государство должно обеспечить для примерно 100 тысяч детей. Основное внимание – прифронтовым громадам.

Стоимость одного такого заведения колеблется от 80 до 120 миллионов гривен в зависимости, в частности, от наполненности.

"Это дорогостоящие и длительные проекты. И мы над этим сейчас работаем достаточно интенсивно в пределах того, что может позволить сегодня украинский бюджет... Стоимость колеблется, на 500–1000 детей от 80 до 120 миллионов гривен. Дорогостоящие проекты, но это нормальность жизни детей", – сказал Лисовой.

В этом году из бюджета на строительство подземных школ предусмотрено 5 миллиардов гривен. В 2025-м эта сумма составляла 11 миллиардов, ранее – около 3 миллиардов. Всего, по словам министра, в эти проекты уже проинвестировано более 20 миллиардов гривен.

Такое строительство Лисовой назвал "самой дорогой инфраструктурной инвестицией в образование". "И это на самом деле наш национальный феномен. Ни одна страна, которая переживала такую войну, не создала таких условий сегодня. Потому что подземная школа – это прежде всего школа. Построенная в соответствии с безопасными стандартами, которые зафиксированы в ДСТУ. Но это школа, полноценное пространство", – добавил представитель правительства.

Кроме учебных заведений для школьников, в Украине уже строят 18 подземных детских садов.

Решение о возведении таких объектов принимается на основе критериев безопасности, количества учеников и софинансирования общин, а также согласования с областными военными администрациями и Министерством образования и науки.

Как ранее писал OBOZ.UA, первый подземный детский сад, размещенный на глубине более шести метров под землей, появится в Запорожье. Его строят вблизи одного из учреждений дошкольного образования в Шевченковском районе. Здание рассчитано на сотню детей и воспитанники смогут находиться там весь день.

