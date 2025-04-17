Салат "Красавица" для пасхального стола: рецепт блюда, которое стоит приготовить

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов – свежих, вареных и запеченных овощей, а для более сытного варианта добавьте мясо, сыр, рыбу, морепродукты, яйца, печень.

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Ольга Матвей поделилась на YouTube рецептом очень вкусного и сытного салата "Красавица", который будет настоящим украшением стола.

Ингредиенты:

Майонез

Куриная грудка 2 шт

Грибы маринованные баночка 0,5 л. (не берите сильно кислые)

Лук 1-2 шт (мариновать в уксусе 9% если вы боитесь, что будет кисло, можно без уксуса, у нас так очень любят)

Картофель 2-3 шт

Морковь 2 шт

Сыр 250-300 г

Способ приготовления:

1. Все овощи отвариваем в соленой воде, очистите и натрите. Грибы маринованные кубиком.

2. Лук замаринуйте.

3. Соберите салат слоями, каждый слой смажьте майонезом. Грудка, майонез, картофель, майонез, лук, морковь, майонез, грибы, сыр.

Поставьте в холодильник!

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