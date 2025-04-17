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Салат "Красавица" для пасхального стола: рецепт блюда, которое стоит приготовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов – свежих, вареных и запеченных овощей, а для более сытного варианта добавьте мясо, сыр, рыбу, морепродукты, яйца, печень.

Видео дня
Сырный салат

Ольга Матвей поделилась на YouTube рецептом очень вкусного и сытного салата "Красавица", который будет настоящим украшением стола. 

Домашний слоеный салат

Ингредиенты: 

  • Майонез
  • Куриная грудка 2 шт
  • Грибы маринованные  баночка 0,5 л. (не берите сильно кислые)
  • Лук 1-2 шт (мариновать в уксусе 9% если вы боитесь, что будет кисло, можно без уксуса, у нас так очень любят)
  • Картофель 2-3 шт
  • Морковь 2 шт
  • Сыр 250-300 г

Способ приготовления: 

1. Все овощи отвариваем в соленой воде, очистите и натрите. Грибы маринованные кубиком. 

Мясо для салата

2. Лук замаринуйте.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями, каждый слой смажьте майонезом. Грудка, майонез, картофель, майонез, лук, морковь, майонез, грибы, сыр. 

Готовый салат

Поставьте в холодильник!

Салат "Красавица"

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