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Салат "Красавица" для пасхального стола: рецепт блюда, которое стоит приготовить
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов – свежих, вареных и запеченных овощей, а для более сытного варианта добавьте мясо, сыр, рыбу, морепродукты, яйца, печень.
Ольга Матвей поделилась на YouTube рецептом очень вкусного и сытного салата "Красавица", который будет настоящим украшением стола.
Ингредиенты:
- Майонез
- Куриная грудка 2 шт
- Грибы маринованные баночка 0,5 л. (не берите сильно кислые)
- Лук 1-2 шт (мариновать в уксусе 9% если вы боитесь, что будет кисло, можно без уксуса, у нас так очень любят)
- Картофель 2-3 шт
- Морковь 2 шт
- Сыр 250-300 г
Способ приготовления:
1. Все овощи отвариваем в соленой воде, очистите и натрите. Грибы маринованные кубиком.
2. Лук замаринуйте.
3. Соберите салат слоями, каждый слой смажьте майонезом. Грудка, майонез, картофель, майонез, лук, морковь, майонез, грибы, сыр.
Поставьте в холодильник!
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