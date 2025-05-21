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Салат, который исчезает первым со стола, из грибов и "косички": рецепт сытного блюда, которое понравится всем
Салаты можно готовить не только из овощей, а также очень сытно будет из грибов, любого сыра, крабовых палочек, мяса, рыбы. Но, даже в такие сытные салаты не забывайте добавлять зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из жареными грибами, сыром и овощами.
Ингредиенты:
- 200 г шампиньонов
- 1 средняя луковица
- 100 г сыра сулугуни
- 2 средних помидора
- зелень (укроп, петрушка, руккола)
- 1 ст.л. оливкового масла (для жарки)
Способ приготовления:
1. Нарежьте грибы и лук, обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки.
2. Помидоры крупными кусками, сулугуни кубиками или натереть.
3. Измельчите зелень.
4. Заправьте сметаной или соусом (3 ст.л. густого йогурта, 1 ч.л. горчицы (по желанию). Соль, перец, лимонный сок или сушеный чеснок по вкусу.
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