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Салат, который исчезает первым со стола, из грибов и "косички": рецепт сытного блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Салат, который исчезает первым со стола, из грибов и 'косички': рецепт сытного блюда, которое понравится всем

Салаты можно готовить не только из овощей, а также очень сытно будет из грибов, любого сыра, крабовых палочек, мяса, рыбы. Но, даже в такие сытные салаты не забывайте добавлять зелень.

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Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из жареными грибами, сыром и овощами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 200 г шампиньонов
  • 1 средняя луковица
  • 100 г сыра сулугуни
  • 2 средних помидора
  • зелень (укроп, петрушка, руккола)
  • 1 ст.л. оливкового масла (для жарки)

Способ приготовления:

1. Нарежьте грибы и лук, обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки.

Грибы и сыр

2. Помидоры крупными кусками, сулугуни кубиками или натереть. 

Приготовление салата

3. Измельчите зелень.

Зелень для салата

4. Заправьте сметаной или соусом (3 ст.л. густого йогурта, 1 ч.л. горчицы (по желанию). Соль, перец, лимонный сок или сушеный чеснок по вкусу.

Готовый салат

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