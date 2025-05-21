Салат, который исчезает первым со стола, из грибов и 'косички': рецепт сытного блюда, которое понравится всем

Салаты можно готовить не только из овощей, а также очень сытно будет из грибов, любого сыра, крабовых палочек, мяса, рыбы. Но, даже в такие сытные салаты не забывайте добавлять зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из жареными грибами, сыром и овощами.

Ингредиенты:

200 г шампиньонов

1 средняя луковица

100 г сыра сулугуни

2 средних помидора

зелень (укроп, петрушка, руккола)

1 ст.л. оливкового масла (для жарки)

Способ приготовления:

1. Нарежьте грибы и лук, обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки.

2. Помидоры крупными кусками, сулугуни кубиками или натереть.

3. Измельчите зелень.

4. Заправьте сметаной или соусом (3 ст.л. густого йогурта, 1 ч.л. горчицы (по желанию). Соль, перец, лимонный сок или сушеный чеснок по вкусу.

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