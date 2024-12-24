Патриотичные пожелания с Рождеством: оригинальные поздравления на украинском

Наступает праздник Рождества, а это значит, что нужно поздравить с ним всех близких людей и каждого, кто для вас важен. Для праздничного поздравления важно найти самые искренние и теплые слова.

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Как поздравить родных и друзей с Рождеством, посоветует OBOZ.UA. Мы собрали поздравления в стихах и прозе, а также праздничные открытки, которые вы можете отправить тем, кто в этот вечер не дома. В подборке вы также найдете поздравления для тех, кто сейчас защищает нас на фронте.

Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає – Христос ся рождає!

***

Я дякую тобі, Солдате!

За Святий вечір в теплій хаті.

І за Різдво із колядою.

Нехай Господь буде із тобою!

***

Коли війною вся країна оповита,

а у домівки стукає Різдво –

я прошу миру в Бога у молитві…

Нехай на вулицях панує лиш добро!

Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів й тривог, з вірою і любов’ю!

***

Христос народився! Нехай цьорічне Різдво принесе нашій країні Перемогу, знищить усі злидні, і доля більше не випробовує нас на міцність! Бажаємо, щоб сила та благословення Господа завжди були поруч, зміцнюючи нашу віру, розтоплюючи наші серця і надаючи впевненість у кожному успішному кроці

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Христос народився! Славімо Його! Хай світле свято Різдва Христового принесе мир і злагоду у кожну домівку. Хай всі негаразди відійдуть у небуття, а поряд завжди крокують щастя та любов. Мирного і світло Різдва!

Христос народився, щоб осяяти душі своїм світлом. Тепер це світло є в кожного з нас. Тож бережімо його, цінуймо та щедро ділімося з тими, хто його потребує! Щасливого Різдва!

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Христос народився! Нехай світло Різдвяної зірки розвіє темряву! Нехай воно оберігає наших воїнів та освітлює їхній праведний шлях боротьби. Нехай світло Різдва живить надію і віру в серцях, принесе в оселі радість, а Україні – довгоочікувану Перемогу і Мир. Зі світлим святом Різдва!

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Нехай у Різдво серце наповниться теплотою, а віра в нашу перемогу дарує впевненість у майбутньому. Чарівні миті Різдва хай сповнюють радістю та створюють незабутні враження. Христос народився! Славімо Його!

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю кожній родині об’ємного тепла та затишку, а наше спільне прагнення до Перемоги нехай здійсниться якнайшвидше! Віримо в міць Збройних Сил України та цінуймо найцінніше, що маємо – наших рідних та нашу Україну! Нехай сьогоднішній день буде світлим, теплим і безпечним для кожного з вас. Христос Народився! Славімо Його!

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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю добра і щастя, Перемоги й миру! Нехай Христос подарує вашій сім’ї в Новому році достаток, радість і Божу опіку. Щоб всі рідні були здорові й щасливі! Зі світлим святом Різдва!

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Хай родинна зустріч за різдвяним столом зігріє вашу душу, оточить вас турботою та щирою любов’ю, створить атмосферу казки і принесе теплі спогади! Веселого Різдва!

З Різдвом Христовим! Нехай у Новому 2025 році кожного з вас оточують найцінніші скарби: безмежне щастя, Боже благословення, сімейне благополуччя, взаємна любов, феєричні успіхи у роботі та головне — Перемога та Мир у нашій країні!

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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю щирих посмішок, великої радості, безмежного щастя, світлої надії, міцного здоров’я, гарного настрою та чарівних моментів. Нехай у домі буде добробут, а у серці панує любов!

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Нехай тепло Різдвяної свічки принесе щастя та затишок у ваше життя. Нехай усі стреси зникнуть, а всі ваші мрії здійсняться. Щасливого Різдва!

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку рождественских колядок, которые можно выучить и исполнять с самыми маленькими детьми.

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