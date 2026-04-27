С пистолетом побежал искать киллера: медиа узнали новые обстоятельства покушения на Буданова в 2019 году

В 2019 году в Киеве произошло покушение на офицера Главного управления разведки Кирилла Буданова, во время которого взорвался его автомобиль. Инцидент произошел 4 апреля в Голосеевском районе на улице Вильямса, когда один из исполнителей пытался заложить взрывчатку.

О новых обстоятельствах этого дела написало издание "Бабель". В материале говорится, что взрыв произошел случайно, когда устройство сдетонировало во время установки.

"Машина взорвалась случайно, когда один из двух российских киллеров закладывал взрывчатку. Мина взорвалась и оторвала ему руку", – отмечает источник, описывая момент инцидента.

Неожиданный взрыв на месте

После взрыва Кирилл Буданов прибежал к месту происшествия, хотя его самого в автомобиле не было. Свидетели сообщили ему, что рядом мог быть еще один нападавший. И тогда он, по их словам, взял пистолет и побежал искать второго киллера. Догнать его не удалось – тот скрылся на автомобиле, но впоследствии его задержали правоохранители.

События тогда разворачивались довольно быстро. Все выглядело почти как сцены из фильма, но все происходило в реальности. И, как уточняет источник, речь идет о двух исполнителях – Алексея Комаричева и Тимура Дзортова.

Приговоры и обмен

Обоих подозреваемых задержали, а впоследствии осудили. Суд назначил им наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы. Однако история на этом не завершилась.

В 2024 году одного из них – Тимура Дзортова – передали России в рамках обмена пленными. И здесь появляется еще один, довольно ироничный момент: штаб, который координировал этот обмен, возглавлял именно Буданов.

Уже в 2025 году Дзортов присоединился к ингушскому батальону "Эрзи" и снова оказался на войне против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов убежден, что без людей Украина не выиграет войну с Россией. Дроны, которые сейчас активно используют Вооруженные силы Украины, по его мнению, являются второстепенным звеном.

