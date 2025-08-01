С Медовым Спасом: красивые поздравления с Маковеем

Ежегодно 1 августа православные Украины отмечают Медовый Спас или Маковея. Этот праздник открывает Успенский пост и символизирует собой завершение сбора урожая меда и мака.

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В этот день принято святить в церквях букеты из цветов и трав, умываться святой водой и желать друг другу всяческих благ и крепкого здоровья. OBOZ.UA собрал красивые поздравления, которые вы можете отправить своим близким по случаю праздника Маковея.

Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам пора.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не омине.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде приємний.

Ну а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

Мед смачний до себе манить,

Ароматом спокушає,

Перший Спас ми зустрічаєм –

Свята літнього чекаєм.

Маковій, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

Перший Спас Медовий –

Будьте всі здорові!

Матимем врожай багатий,

Бджілки нас вітають з святом!

Пригощайтесь, гості, медом,

Спас до столу кличе всіх!

Буде все в житті, як треба,

Заполонить хату сміх!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

Поздравляю вас и желаю, чтобы жизнь была сладкой, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь и не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым вашу семью и вас!

***

Пусть Первый Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а дороги, которыми ты пойдешь, ведут тебя к настоящему счастью! Божьего тебе благословения!

***

Поздравляю с праздником Маковея и желаю, чтобы для вас этот день запомнился вкусными пирогами с маком, сладким медом, а еще такими же яркими эмоциями, как праздничный маковейчик.

Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы твой дом был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.

***

С Медовым Спасом! Желаю проводить каждый день весело, плодотворно и радостно, как пчелка, а взамен получать от жизни медовый привкус счастья и любви. Пусть сердце поет, а душа с каждым днем расцветает и благоухает.

Поздравляю всю вашу семью с Медовым Спасом! В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и спокойствия. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а взамен подарит много шансов для того, чтобы достичь поставленной цели.

***

Принимайте самые искренние пожелания с Медовым Спасом, праздником, который нужно отметить ярко, с верой в будущее. Хочу пожелать успеха в жизни и защиты Господа, уверенности в светлом будущем, которое непременно должно наступить. Пусть никогда не будет боли и невзгод, а в сердце всегда буяет лето!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно составить букет для освящения в церкви на Маковея.

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