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С Медовым Спасом: красивые поздравления с Маковеем

Юлия Потерянко
Новости. Общество
4 минуты
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С Медовым Спасом: красивые поздравления с Маковеем

Ежегодно 1 августа православные Украины отмечают Медовый Спас или Маковея. Этот праздник открывает Успенский пост и символизирует собой завершение сбора урожая меда и мака.

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В этот день принято святить в церквях букеты из цветов и трав, умываться святой водой и желать друг другу всяческих благ и крепкого здоровья. OBOZ.UA собрал красивые поздравления, которые вы можете отправить своим близким по случаю праздника Маковея.

С Медовым Спасом: красивые поздравления с Маковеем

Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам пора.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не омине.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде приємний.

Ну а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

Мед смачний до себе манить,

Ароматом спокушає,

Перший Спас ми зустрічаєм –

Свята літнього чекаєм.

С Медовым Спасом: красивые поздравления с Маковеем

Маковій, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

С Медовым Спасом: красивые поздравления с Маковеем

Перший Спас Медовий –

Будьте всі здорові!

Матимем врожай багатий,

Бджілки нас вітають з святом!

Пригощайтесь, гості, медом,

Спас до столу кличе всіх!

Буде все в житті, як треба,

Заполонить хату сміх!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

С Медовым Спасом: красивые поздравления с Маковеем

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

С Медовым Спасом: красивые поздравления с Маковеем

Поздравляю вас и желаю, чтобы жизнь была сладкой, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь и не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым вашу семью и вас!

***

Пусть Первый Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а дороги, которыми ты пойдешь, ведут тебя к настоящему счастью! Божьего тебе благословения!

***

Поздравляю с праздником Маковея и желаю, чтобы для вас этот день запомнился вкусными пирогами с маком, сладким медом, а еще такими же яркими эмоциями, как праздничный маковейчик.

С Медовым Спасом: красивые поздравления с Маковеем

Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы твой дом был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.

***

С Медовым Спасом! Желаю проводить каждый день весело, плодотворно и радостно, как пчелка, а взамен получать от жизни медовый привкус счастья и любви. Пусть сердце поет, а душа с каждым днем расцветает и благоухает.

С Медовым Спасом: красивые поздравления с Маковеем

Поздравляю всю вашу семью с Медовым Спасом! В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и спокойствия. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а взамен подарит много шансов для того, чтобы достичь поставленной цели.

***

Принимайте самые искренние пожелания с Медовым Спасом, праздником, который нужно отметить ярко, с верой в будущее. Хочу пожелать успеха в жизни и защиты Господа, уверенности в светлом будущем, которое непременно должно наступить. Пусть никогда не будет боли и невзгод, а в сердце всегда буяет лето!

С Медовым Спасом: красивые поздравления с Маковеем

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно составить букет для освящения в церкви на Маковея.

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