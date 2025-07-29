Медовый спас: что святят в церкви на Маковея и как правильно составить букет

Ежегодно 1 августа Православная церковь Украины отмечает праздник в честь семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. В народе этот день более известен как Медовый Спас, или Маковея.

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OBOZ.UA поинтересовался, какой данный праздник сочетает в себе библейские мотивы, древние народные традиции и летние обрядовые обычаи Украины. Также рассказываем, что нужно святить в церкви в этот день и как правильно составить праздничный букет.

Что празднуют на Маковея

Как и большинство традиционных праздников, Маковея в Украине имеет несколько значений – церковное, бытовое и символическое. С точки зрения церкви, 1 августа является днем памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев, погибших за веру. С этого дня начинается Успенский пост, который предшествует празднику Успения Богородицы (14 августа).

В народе в этот день отмечается первый из трех Спасов – Медовый. За ним последуют Яблочный и Ореховый. Праздник Маковея связывают с концом жатвы, сбором меда, мака и ароматных трав. Трапеза в этот день должна быть скромной – на стол не подают мясо и молочные блюда, зато готовят выпечку с маком и смакуют мед нового урожая.

Считается, что вода в этот день имеет особую силу — когда-то именно на Маковея происходили большие освящения колодцев, рек, прудов. Больные люди купались в водоемах, ведь в народе верили, что вода на праздник имеет особую целебную силу. Детей на Маковея обливали святой водой, чтобы защитить от недугов.

Что святят на Маковея

В этот день в церковь несут для освящения символические дары лета. Прежде всего это обрядовые букеты из полевых цветов и ароматических и целебных трав. Такие букеты называются маковейчиками или спасовками.

Другой обязательный атрибут праздника – это мак. Сухие зерна складывают в небольшие мешочки или несут в церковь головки этого растения.

Должна быть в корзине и баночка свежего меда. Она символизирует сладкие дары лета и благополучие. Часто освящают и пчелиные соты. Иногда можно увидеть в корзинах для освящения воду.

После совершения церковного обряда все освященные предметы хранят дома и используют по необходимости. Мак добавляют в выпечку или насыпают в углы от злых сил, мед считают целебным и употребляют во время болезней, а маковейчики сушат и хранят до следующего года.

Как составить букет на Маковея

Букет, который несут на освящение, – не просто декоративная композиция, а настоящий оберег. Каждое растение в нем имеет свой смысл, поэтому подбирают их тщательно. В букет нужно вложить:

маковки – спелые головки мака с семенами, как символ достатка и защиты;

– спелые головки мака с семенами, как символ достатка и защиты; календулу – как оберег от болезней;

– как оберег от болезней; мяту или мелиссу – для чистоты мыслей и душевного спокойствия;

– для чистоты мыслей и душевного спокойствия; чабрец – он является символом божьей благодати;

– он является символом божьей благодати; пижму или полынь – травы-обереги, которые "отгоняют нечистое";

– травы-обереги, которые "отгоняют нечистое"; укроп, базилик, любисток – их тоже часто включают, особенно в регионах, где эти травы имеют местное значение.

Также в букет можно добавить подсолнухи или бархатцы, которые символизируют солнце и его животворящую силу. А душица, васильки, ромашки, дикорастущий мак воплощают собой красоту природы. Иногда в композиции можно увидеть стручки фасоли или гороха и даже початки кукурузы. Из них потом собирают семена и высаживают их на огороде следующей весной.

Перевязывают букет для освящения красной или белой лентой – как символ радости или чистоты. А когда приносят домой, засушивают и подвешивают у входа или кладут возле икон, как оберег. Целебные травы из маковейчика можно при необходимости использовать для ухода за больными членами семьи.

Важно помнить, что Маковея – это праздник, который сохранил уникальное сочетание духовности и народных традиций. Он чтит веру, землю, лето, труд и гармонию с окружающим миром. Букет, мед, мак, которые несут в церковь – это не просто ритуал, а живая традиция, передающаяся из поколения в поколение и символизирующая собой связь рода.

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