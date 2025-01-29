С Китайским Новым годом: хорошие поздравления на украинском и китайском
Китайский Новый год, известный также как Праздник весны или Чуньцзе, празднуют уже более четырех тысяч лет. Это не просто изменение календарной даты, а целый период праздников, связанный с глубокими традициями, легендами и верованиями китайского народа.
Китайцы соблюдают лунный календарь, поэтому дата восточного Нового года меняется ежегодно и приходится на период между 21 января и 20 февраля. В 2025 году Китайский Новый год начнется 29 января, а символом станет Зеленая Деревянная Змея, ассоциирующаяся с мудростью, спокойствием и гибкостью. OBOZ.UA публикует хорошие поздравления с праздником.
Китайский Новый год – приветствие на китайском языке
Пишется:新年快乐!
Произносится: Xīnnián kuàilè
Переводится: Веселого Нового года!
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Пишется:新春祝你事好,生活妙、工资高!
Произносится: Xīnchūn zhù nǐ shì shì hǎo, shēnghuó miào, gōngzī gāo!
В новом году желаю успехов в делах, прекрасной жизни и высокой зарплаты!
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Пишется:祝你和你的全家拜年了!龙腾虎跃!
Произносится: Zhù nǐ hé nǐ de quán jiā bàiniánle! Лонгтенг hǔyuè!
Переводится: Поздравляю с новым годом тебя и твою семью! Взлетай высоко как дракон и продвигайся к успеху прыжками тигра!
Поздравления с Китайским Новым годом на украинском
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Вітаю з Новим роком щиро!
Чого бажаю? Звісно, миру.
А ще здоров`я, це важливо,
І грошового вам напливу,
І романтичного кохання,
І щоб здійснилися жадання,
Рік кращим був, аніж минулий,
Натхнення щоб душа відчула!
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С Китайским Новым годом! Пусть этот год, наполненный энергией и мудростью Змеи, принесет тебе безграничную удачу, силу и решительность достигать новых высот. Пусть в твоей жизни будет больше моментов счастья, а все твои желания исполнятся. Желаю здоровья, гармонии и процветания, а также тепла и поддержки от близких людей!
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Поздравляю с Китайским Новым годом! Пусть этот год принесет не только великие победы и достижения, но и незабываемые мгновения радости и гармонии. Год Змеи – это время решительности и силы, поэтому желаю тебе уверенно идти к своим целям, преодолевать все трудности. Пусть сердце твое будет спокойно, а душа наполнена светом и теплом!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы все зло осталось в прошлом. Желаю, чтобы впереди ждали только отличные и радостные события. Также желаю мира, согласия, здоровья, процветания, любви, везения, жизненного комфорта и сказочного настроения. И пусть Новый год будет богат желаемыми подарками и крепкими объятиями дорогих людей.
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С Китайским Новым годом! Пусть энергия Змеи подарит тебе смелость и решительность следовать своей мечте, не оглядываясь на трудности. Пусть этот год принесет теплоту в доме, радость в сердце и мир в душе.
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С Китайским Новым годом! Пусть год Змеи будет полон больших возможностей, незабываемых путешествий и замечательных достижений. Желаю тебе решимости добиваться своих целей, умения оставаться сильным в сложных ситуациях и находить радость даже в простых моментах.
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Хай тобі в Зміїнім році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома – скрізь.
Хай тобі насняться гроші
Й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
Й не раз, не два – щоночі.
Але щастя – хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.
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Пусть этот праздник Нового года будет украшен миллиардами ярких огней китайских фонариков. И пусть в вашей жизни в этом году будет столько же счастливых случаев, сколько огоньков зажгут во время празднования. Пусть каждый ваш день будет наполнен удачей и достатком, спокойствием и мудростью, благодаря которой вы всегда сможете принимать только правильные решения, которые приведут вас к большому успеху. С праздником.
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Вот на пороге Китайский Новый год. Я хочу тебя поздравить и от всего сердца пожелать столько счастья и везения, сколько китайцев на планете. Пусть этот год имеет узкий круг забот и большие масштабы успеха. Пусть в жизни появятся новые возможности и новые идеи для процветания.
***
Новий рік – чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
***
Із роком Змії вітаю я щиро
Та бажаю всім щастя і миру,
Сил, здоров`я та порозуміння,
Більше успіхів, більше везіння!
Хай вам свято дарує наснагу,
А добро має хай перевагу
В світі нашому, зло ж хай зникає,
Новий рік всі бажання здійсняє!
***
Рік Змії вже нас вітає,
Щастя нам він обіцяє.
Хай же буде гарним рік,
Рідних щоб усіх зберіг!
Хай здійсняються дива,
Та життя буде прекрасним.
В кожний дім прийде любов,
Розуміння, спокій, щастя!
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