С Китайским Новым годом: хорошие поздравления на украинском и китайском

Китайский Новый год, известный также как Праздник весны или Чуньцзе, празднуют уже более четырех тысяч лет. Это не просто изменение календарной даты, а целый период праздников, связанный с глубокими традициями, легендами и верованиями китайского народа.

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Китайцы соблюдают лунный календарь, поэтому дата восточного Нового года меняется ежегодно и приходится на период между 21 января и 20 февраля. В 2025 году Китайский Новый год начнется 29 января, а символом станет Зеленая Деревянная Змея, ассоциирующаяся с мудростью, спокойствием и гибкостью. OBOZ.UA публикует хорошие поздравления с праздником.

Китайский Новый год – приветствие на китайском языке

Пишется:新年快乐!

Произносится: Xīnnián kuàilè

Переводится: Веселого Нового года!

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Пишется:新春祝你事好,生活妙、工资高!

Произносится: Xīnchūn zhù nǐ shì shì hǎo, shēnghuó miào, gōngzī gāo!

В новом году желаю успехов в делах, прекрасной жизни и высокой зарплаты!

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Пишется:祝你和你的全家拜年了!龙腾虎跃!

Произносится: Zhù nǐ hé nǐ de quán jiā bàiniánle! Лонгтенг hǔyuè!

Переводится: Поздравляю с новым годом тебя и твою семью! Взлетай высоко как дракон и продвигайся к успеху прыжками тигра!

Поздравления с Китайским Новым годом на украинском

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Вітаю з Новим роком щиро!

Чого бажаю? Звісно, миру.

А ще здоров`я, це важливо,

І грошового вам напливу,

І романтичного кохання,

І щоб здійснилися жадання,

Рік кращим був, аніж минулий,

Натхнення щоб душа відчула!

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С Китайским Новым годом! Пусть этот год, наполненный энергией и мудростью Змеи, принесет тебе безграничную удачу, силу и решительность достигать новых высот. Пусть в твоей жизни будет больше моментов счастья, а все твои желания исполнятся. Желаю здоровья, гармонии и процветания, а также тепла и поддержки от близких людей!

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Поздравляю с Китайским Новым годом! Пусть этот год принесет не только великие победы и достижения, но и незабываемые мгновения радости и гармонии. Год Змеи – это время решительности и силы, поэтому желаю тебе уверенно идти к своим целям, преодолевать все трудности. Пусть сердце твое будет спокойно, а душа наполнена светом и теплом!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы все зло осталось в прошлом. Желаю, чтобы впереди ждали только отличные и радостные события. Также желаю мира, согласия, здоровья, процветания, любви, везения, жизненного комфорта и сказочного настроения. И пусть Новый год будет богат желаемыми подарками и крепкими объятиями дорогих людей.

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С Китайским Новым годом! Пусть энергия Змеи подарит тебе смелость и решительность следовать своей мечте, не оглядываясь на трудности. Пусть этот год принесет теплоту в доме, радость в сердце и мир в душе.

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С Китайским Новым годом! Пусть год Змеи будет полон больших возможностей, незабываемых путешествий и замечательных достижений. Желаю тебе решимости добиваться своих целей, умения оставаться сильным в сложных ситуациях и находить радость даже в простых моментах.

***

Хай тобі в Зміїнім році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

Й в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші

Й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

Й не раз, не два – щоночі.

Але щастя – хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці.

***

Пусть этот праздник Нового года будет украшен миллиардами ярких огней китайских фонариков. И пусть в вашей жизни в этом году будет столько же счастливых случаев, сколько огоньков зажгут во время празднования. Пусть каждый ваш день будет наполнен удачей и достатком, спокойствием и мудростью, благодаря которой вы всегда сможете принимать только правильные решения, которые приведут вас к большому успеху. С праздником.

***

Вот на пороге Китайский Новый год. Я хочу тебя поздравить и от всего сердца пожелать столько счастья и везения, сколько китайцев на планете. Пусть этот год имеет узкий круг забот и большие масштабы успеха. Пусть в жизни появятся новые возможности и новые идеи для процветания.

***

Новий рік – чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

***

Із роком Змії вітаю я щиро

Та бажаю всім щастя і миру,

Сил, здоров`я та порозуміння,

Більше успіхів, більше везіння!

Хай вам свято дарує наснагу,

А добро має хай перевагу

В світі нашому, зло ж хай зникає,

Новий рік всі бажання здійсняє!

***

Рік Змії вже нас вітає,

Щастя нам він обіцяє.

Хай же буде гарним рік,

Рідних щоб усіх зберіг!

Хай здійсняються дива,

Та життя буде прекрасним.

В кожний дім прийде любов,

Розуміння, спокій, щастя!

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