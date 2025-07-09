С какими болезнями позвоночника не могут мобилизовать во время военного положения: полный список

В Украине с 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Он ужесточил правила призыва военнообязанных и отменил статус "ограниченно годных".

Видео дня

Впрочем, действующее законодательство предусматривает, что граждан с заболеваниями из перечня, содержащегося в приказе Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" не будут мобилизовать. Среди болезней, исключающих призыв, есть ряд заболеваний позвоночника, OBOZ.UA рассказывает, о каких именно заболеваниях идет речь.

Так, от мобилизации в военное время могут быть освобождены военнообязанные граждане, страдающие от заболеваний позвоночника. В частности, речь идет о людях, у которых диагностированы:

болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;

кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника;

переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвоночного диска;

разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплавных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплавных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, сосудистым, компрессионным (как три месяца) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы ІѴ степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.д.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания ІІІ степени по рестриктивному типу.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что должно быть указано в повестке и могут ли признать ее недействительной в соответствии с действующими законодательными нормами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!