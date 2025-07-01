Что должно быть указано в повестке и могут ли признать ее недействительной: объяснение
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет могут вручать повестки для вызова в территориальные центры комплектования (ТЦК). Чтобы повестка была действительной, она должна содержать определенную обязательную информацию, а ее оформление должно соответствовать законодательству.
Это регулируется Постановлением №560 "О порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации". Об этом сообщает OBOZ.UA.
Что обязательно должно быть указано в повестке
- Фамилия, имя, отчество и дата рождения лица, которому адресована повестка.
- Название районного (городского) ТЦК и социальной поддержки (СП) или соответствующего подразделения СБУ, выдавшего повестку.
- Цель вызова в ТЦК или соответствующий орган.
- Место, дата и время явки по вызову.
- Наименование должности, имя, фамилия и подпись должностного лица, выдавшего повестку (для бланковых повесток), а также дата подписания и печать.
- Для повесток, сформированных через Единый государственный реестр призывников, должны быть фамилия и имя руководителя ТЦК, дата наложения квалифицированной электронной подписи.
- Уникальный регистрационный номер повестки.
- Разъяснение о последствиях неявки и обязанность сообщить о причинах отсутствия.
Как выдают повестки
- Повестки могут формироваться двумя способами:
- Через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов — такие повестки могут быть распечатаны и содержать QR-код для проверки информации. Их могут отправлять по почте заказным отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, или вручать лично во время оповещения.
- На бланках, заполненных представителем районного или городского ТЦК.
Кто имеет право вручать повестки
Вручать повестки имеют право не только работники Территориальных центров комплектования, но и:
- Представители органов местного самоуправления.
- Руководители предприятий, учреждений и организаций, где работает военнообязанный.
- Руководители учебных заведений.
- Управляющие многоквартирных домов (ЖЭКи, ОСМД).
- Должностные лица территориальных центров комплектования (не обязательно руководители).
Кто не имеет права вручать повестки
- Определенные категории лиц не могут вручать повестки, в частности:
- Полицейские.
- Военнослужащие, в том числе из территориальной обороны.
- Должностные лица Государственной пограничной службы Украины.
Могут ли повестку признать недействительной
Если в повестке отсутствует любая из вышеупомянутых обязательных данных, или она оформлена неправильно (например, без подписи ответственного лица, печати или QR-кода для цифровой формы), такая повестка может быть признана недействительной.
Также повестка, врученная лицом, которое не имеет на это права, может считаться неправомерной.
Как сообщал OBOZ.UA, режимы военного положения и всеобщей мобилизации в Украине были продлены до 6 августа 2025 года, на данный момент призыву на службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Действующее законодательство не позволяет призывать 18-25-летних, исключение среди них составляют те, кто прошел базовую военную подготовку или службу, или добровольно подписал контракт с ВСУ.
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