Что должно быть указано в повестке и могут ли признать ее недействительной: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет могут вручать повестки для вызова в территориальные центры комплектования (ТЦК). Чтобы повестка была действительной, она должна содержать определенную обязательную информацию, а ее оформление должно соответствовать законодательству.

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Это регулируется Постановлением №560 "О порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации". Об этом сообщает OBOZ.UA.

Что обязательно должно быть указано в повестке

Фамилия, имя, отчество и дата рождения лица, которому адресована повестка.

Название районного (городского) ТЦК и социальной поддержки (СП) или соответствующего подразделения СБУ, выдавшего повестку.

Цель вызова в ТЦК или соответствующий орган.

Место, дата и время явки по вызову.

Наименование должности, имя, фамилия и подпись должностного лица, выдавшего повестку (для бланковых повесток), а также дата подписания и печать.

Для повесток, сформированных через Единый государственный реестр призывников, должны быть фамилия и имя руководителя ТЦК, дата наложения квалифицированной электронной подписи.

Уникальный регистрационный номер повестки.

Разъяснение о последствиях неявки и обязанность сообщить о причинах отсутствия.

Как выдают повестки

Повестки могут формироваться двумя способами:

Через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов — такие повестки могут быть распечатаны и содержать QR-код для проверки информации. Их могут отправлять по почте заказным отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, или вручать лично во время оповещения.

На бланках, заполненных представителем районного или городского ТЦК.

Кто имеет право вручать повестки

Вручать повестки имеют право не только работники Территориальных центров комплектования, но и:

Представители органов местного самоуправления.

Руководители предприятий, учреждений и организаций, где работает военнообязанный.

Руководители учебных заведений.

Управляющие многоквартирных домов (ЖЭКи, ОСМД).

Должностные лица территориальных центров комплектования (не обязательно руководители).

Кто не имеет права вручать повестки

Определенные категории лиц не могут вручать повестки, в частности:

Полицейские.

Военнослужащие, в том числе из территориальной обороны.

Должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

Могут ли повестку признать недействительной

Если в повестке отсутствует любая из вышеупомянутых обязательных данных, или она оформлена неправильно (например, без подписи ответственного лица, печати или QR-кода для цифровой формы), такая повестка может быть признана недействительной.

Также повестка, врученная лицом, которое не имеет на это права, может считаться неправомерной.

Как сообщал OBOZ.UA, режимы военного положения и всеобщей мобилизации в Украине были продлены до 6 августа 2025 года, на данный момент призыву на службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Действующее законодательство не позволяет призывать 18-25-летних, исключение среди них составляют те, кто прошел базовую военную подготовку или службу, или добровольно подписал контракт с ВСУ.

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