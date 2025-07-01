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Что должно быть указано в повестке и могут ли признать ее недействительной: объяснение

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
2 минуты
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Когда считается врученной боевая повестка и нужна ли подпись военнообязанного

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет могут вручать повестки для вызова в территориальные центры комплектования (ТЦК). Чтобы повестка была действительной, она должна содержать определенную обязательную информацию, а ее оформление должно соответствовать законодательству.

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Это регулируется Постановлением №560 "О порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации". Об этом сообщает OBOZ.UA.

Что обязательно должно быть указано в повестке

  • Фамилия, имя, отчество и дата рождения лица, которому адресована повестка.
  • Название районного (городского) ТЦК и социальной поддержки (СП) или соответствующего подразделения СБУ, выдавшего повестку.
  • Цель вызова в ТЦК или соответствующий орган.
  • Место, дата и время явки по вызову.
  • Наименование должности, имя, фамилия и подпись должностного лица, выдавшего повестку (для бланковых повесток), а также дата подписания и печать.
  • Для повесток, сформированных через Единый государственный реестр призывников, должны быть фамилия и имя руководителя ТЦК, дата наложения квалифицированной электронной подписи.
  • Уникальный регистрационный номер повестки.
  • Разъяснение о последствиях неявки и обязанность сообщить о причинах отсутствия.

Как выдают повестки

  • Повестки могут формироваться двумя способами:
  • Через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов — такие повестки могут быть распечатаны и содержать QR-код для проверки информации. Их могут отправлять по почте заказным отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, или вручать лично во время оповещения.
  • На бланках, заполненных представителем районного или городского ТЦК.

Кто имеет право вручать повестки

Вручать повестки имеют право не только работники Территориальных центров комплектования, но и:

  • Представители органов местного самоуправления.
  • Руководители предприятий, учреждений и организаций, где работает военнообязанный.
  • Руководители учебных заведений.
  • Управляющие многоквартирных домов (ЖЭКи, ОСМД).
  • Должностные лица территориальных центров комплектования (не обязательно руководители).

Кто не имеет права вручать повестки

  • Определенные категории лиц не могут вручать повестки, в частности:
  • Полицейские.
  • Военнослужащие, в том числе из территориальной обороны.
  • Должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

Могут ли повестку признать недействительной

Если в повестке отсутствует любая из вышеупомянутых обязательных данных, или она оформлена неправильно (например, без подписи ответственного лица, печати или QR-кода для цифровой формы), такая повестка может быть признана недействительной.

Также повестка, врученная лицом, которое не имеет на это права, может считаться неправомерной.

Как сообщал OBOZ.UA, режимы военного положения и всеобщей мобилизации в Украине были продлены до 6 августа 2025 года, на данный момент призыву на службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Действующее законодательство не позволяет призывать 18-25-летних, исключение среди них составляют те, кто прошел базовую военную подготовку или службу, или добровольно подписал контракт с ВСУ.

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